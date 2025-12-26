Ce chat de refuge n'osait pas découvrir le monde extérieur jusqu'à ce que son adoptant emménage dans une maison avec jardin (vidéo)

Entre un humain en quête de réconfort et un chat roux plein de douceurt, une rencontre a tout changé. 10 ans après leur premier regard échangé en refuge, Javier et Kermit forment un duo soudé dont le quotidien n’a cessé d’évoluer. Le matou a également surmonté sa peur de l’extérieur.

L’adoption de Kermit a changé la vie de ce chat, mais aussi celle de son humain. Ce dernier, prénommé Javier, en parle dans une émouvante vidéo postée par The Dodo .



mrkermitmeow

Javier avait adopté le félin au pelage roux il y a 10 ans dans un refuge. En s’arrêtant devant son box, le jeune homme avait vu le panneau sur lequel était inscrit son nom. “Salut, Kermit”, lui avait-il alors dit, et le chat s’était immédiatement retourné vers lui en clignant lentement des yeux. Javier savait, dès lors, qu’il allait en faire son ami pour la vie.

A ce moment-là, Javier n’était pas au mieux sur le plan moral. L’arrivée de cette boule de poils pleine de tendresse dans sa vie l’avait grandement aidé à remonter la pente.

Bien que curieux et énergique, Kermit n’osait pas s’aventurer dehors. Il préférait observer les oiseaux depuis la fenêtre. Tout a changé lorsque lui et son propriétaire ont déménagé.

Javier a trouvé une maison avec un joli jardin. Par une journée ensoleillée, il a ouvert la porte coulissante, et le quadrupède “est tombé amoureux du soleil”, se souvient son adoptant. Il est sorti explorer le jardin, et il ne peut plus s’en passer depuis.

En règle générale, Kermit ne sort que sous la surveillance de son humain, qui s’assure que toutes les portes sont bien fermées et qu’il est en sécurité.



The Dodo

“Une immense bénédiction”

“J’adore voir Kermit s’épanouir à l’extérieur”, dit Javier. Kermit passe ainsi ses journées à se prélasser sur la balançoire, à renifler les fleurs ou encore à observer les écureuils, lézards, et autres criquets.

Il aime profiter du jardin le soir aussi. De temps en temps, Javier y projette un film ; Kermit s’empresse alors de se blottir contre lui.



mrkermitmeow

“Adopter Kermit a été une immense bénédiction” confie son propriétaire, qui a non seulement surmonté ses difficultés passées grâce à lui, mais qui s’apprête, en plus, à fonder un bar à chats inspiré par son compagnon à à vibrisses. L’établissement devrait bientôt ouvrir ses portes à Santa Clarita, en Californie.

A lire aussi : Une biche, qui s’est prise d’affection pour un chat, revient le voir le mois suivant pour le câliner (vidéo)