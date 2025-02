Sauvé d’une cage où il a passé toute son existence, cet adorable chat apprend enfin à se servir de ses pattes et découvre la vraie vie (vidéo)

Chaque année, de nombreuses personnes souffrant de démence finissent par développer un syndrome d’accumulation extrême. En plus des biens matériaux, les animaux de compagnie sont souvent mêlés à ces situations dramatiques. C’est le cas du petit Swimmy et de ses frères et sœurs, qui ont vécu toute leur vie enfermés dans une cage, sans jamais en sortir…

Swimmy a échappé au pire… Pendant toutes les premières années de sa vie, il est resté confiné dans une petite cage sans jamais rien découvrir de la vie extérieure. Pour cause : son humaine était une femme très âgée, atteinte de démence et incapable de s’occuper d’autres êtres vivants. Ainsi prostré en permanence, Swimmy n’a jamais été éduqué. Il n’a jamais appris à marcher ni à faire ses besoins dans une litière et encore moins à courir et à jouer. Lorsqu’il a été sauvé de cet enfer, ses anges gardiens se sont vite rendus compte que le félin noir et blanc avait de gros problèmes moteurs. Incapable de se servir de ses pattes, Swimmy préférait ramper pour se déplacer, comme le font les chatons nouveau-nés…

© @officialmissabs / Instagram

Tout à apprendre

Même s’il avait voulu se mettre debout, le pauvre félin n’aurait de toute façon pas pu le faire… En effet, à cause du manque d’exercice, ses muscles étaient complètement atrophiés. Dans une vidéo postée sur le compte Instagram de sa maman d’accueil et relayée par PetHelpful, on peut voir l’état dans lequel Swimmy est arrivé. Puis, petit à petit, avec l’aide de ses sauveteurs et des séances régulières de physiothérapie, le magnifique félin a commencé à gagner en autonomie. “Tous les jours, il avait entre 2 et 4 heures de physiothérapie pour l’aider à prendre du muscle etutiliser ses pattes arrières”, peut-on lire sur la vidéo. En quelques semaines, Swimmy affiche des progrès remarquables. Il commence à sautiller pour aller voir ses humains, puis grimpe sur son arbre à chat et finit même par courir avec entrain !

“Accueillir ce chaton a apporté des larmes et de la joie dans ma vie. Il n'a jamais su qu'il était un chat Il ne savait pas comment utiliser sa litière, comment manger, marcher, parler, rien ! Mais maintenant, il est prêt à trouver sa famille pour la vie. Je suis si fière de toi Swimmy”, peut-on lire en légende du post. Swimmy a encore des progrès à faire, mais il fait preuve d’un formidable courage et d’une grande résilience. Nul doute que sa future famille sera comblée par sa présence.

© @officialmissabs / Instagram