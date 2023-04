Un chat ayant passé toute son existence en cage peut enfin découvrir la vie de famille (vidéo)

Pendant une décennie, un chat vivait reclus dans son box à la clinique vétérinaire après avoir connu 2 adoptions ratées. Une nouvelle employée de l’établissement s’est liée d’amitié avec lui et était déterminée à le faire sortir de sa cage.

Une jeune femme se faisant appeler « @lindssey.82 » a posté sur TikTok une vidéo particulièrement poignante racontant l’histoire de son chat. Une publication relayée par Newsweek et ayant suscité plus de 600 000 vues sur le réseau social.

Le félin roux en question avait passé la majeure partie de son existence enfermé. Dans la vidéo, @lindssey.82 explique l’avoir rencontré 6 mois plus tôt, alors qu’elle venait tout juste de commencer à travailler en tant qu’auxiliaire vétérinaire dans la clinique où il vivait. Le quadrupède s’y trouvait depuis 10 à 12 ans, d’après elle.



Il était très affectueux malgré son manque d’interaction avec les humains. Les images montrent les échanges de tendresse entre le chat et sa nouvelle amie pendant qu’elle le brossait ou le caressait.

Elle dit avoir appris qu’il avait été adopté à 2 reprises, mais ramené à la clinique à chaque fois. Par ailleurs, il vomissait assez souvent, était maigre et avait du mal à se déplacer.

D’après @lindssey.82, le chat détestait sortir de sa cage et semblait se sentir plus en sécurité à l’intérieur. Le personnel de la clinique l’y avait donc laissé pendant toutes ces années.

Elle voulait l’adopter, mais ne pouvait pas encore le faire à l’époque, car elle passait par une période difficile sur le plan financier et n’était pas certaine de pouvoir subvenir à ses besoins. Finalement, avec l’aide de la clinique vétérinaire, elle a pu surmonter ces difficultés et devenir la nouvelle propriétaire du minet.

Les premiers pas dans sa nouvelle maison

Il a ainsi pu découvrir sa nouvelle maison. Bien que timide, il s’est laissé guider par sa curiosité et s’est mis à explorer les lieux. Il s’est peu à peu détendu et accommodé de la vie de famille.

@lindssey.82 ajoute qu’il est extrêmement doux avec tout le monde, y compris sa sœur qui a pourtant peur des chats.

Il a eu droit à son premier arbre à chat et ne peut plus se passer de ses siestes au soleil. Ses vomissements sont devenus beaucoup moins fréquents. En somme, c’est un chat heureux et en pleine forme qui fait désormais partie de la famille de @lindssey.82, qui a toujours cru en lui.