Ce chat échappe à 2 reprises à l’attention de ses propriétaires pour se rendre dans son endroit préféré, un bar situé à 50 kilomètres de son domicile

« Il est toujours le bienvenu », affirmait le propriétaire de ce bar anglais. Peanut est devenu un habitué de cet endroit chaleureux qui l’a accueilli une première fois avant qu’il retrouve le chemin de sa maison, puis une deuxième fois, de manière tout à fait inattendue.

Peanut a eu la chance de pouvoir fêter son anniversaire dans cet endroit qu’il aime tant, soulignait People avec humour. Ses propriétaires, très inquiets, n’étaient pas aussi ravis. Ils ont heureusement appris un peu plus tard que leur chat disparu avait été retrouvé, et entre les mains d’une équipe aux petits soins avec lui.

Un vrai pilier de bar

La première fois où Peanut s’est rendu dans le bar Vat & Fiddle situé à Nottingham (Royaume Uni), il a étonné tout le monde. L’équipe du bar ne savait pas vraiment comment agir face à ce client un peu particulier, qui ne semblait pas perdu et plutôt à son aise dans cet environnement festif. Les médias locaux ont relayé l’événement, dans l’idée aussi de retracer l’histoire du félin.

Des propriétaires retrouvés 50 kilomètres plus loin

L’équipe du bar s’est mobilisée pour retrouver les propriétaires de Peanut. C’est finalement grâce à la puce électronique que portait l’animal que le vétérinaire a pu remontrer jusqu’à Charley Rawlings et Sam Bharma, des résidents du Lincolnshire qui pleuraient la disparition de leur chat depuis plusieurs presque 1 mois. Soulagés de savoir que Peanut avait bien profité de son séjour au bar, ils ont été aussi stupéfaits de réaliser qu’il avait parcouru seul et dans des conditions inconnues, plus d’une cinquantaine de kilomètres.

L’histoire aurait pu s’arrêter là, les propriétaires concluant : « Merci beaucoup de nous avoir aidés à le trouver. Il a eu un an lorsqu’il était absent, il a au moins pu passer son anniversaire dans un pub. Nous sommes si heureux de l’avoir à la maison après ce long mois ».

L’équipe du bar ajoutait avec émotion : « Tu nous manqueras ».

« Il est de retour »

C’est sur ses réseaux sociaux que le bar a annoncé la nouvelle quelque temps plus tard : « Certains d’entre vous se souviennent peut-être de Peanut, notre visiteur à fourrure de Lincoln qui a même fêté son premier anniversaire au bar. Eh bien… il a fait un retour surprise à la brasserie vendredi ».

« S’il est toujours le bienvenu », Peanut a fait une nouvelle frayeur à ses propriétaires. Ils savent désormais où le trouver !