Sa chatte accouche dans son lit sans prévenir lors d'une nuit qu’elle n’oubliera jamais (vidéo)

Certaines connexions entre humains et animaux vont bien au-delà des gestes du quotidien. Lorsqu’une chatte sur le point d’accoucher choisit de le faire aux côtés de son humaine, dans le calme et le confort d’un lit partagé, c’est une marque de confiance rare et émouvante. Cette scène intime et inattendue, immortalisée par une jeune femme sur TikTok, a touché des centaines de milliers d’internautes.

Quand une chatte gestante sent qu’elle est sur le point de mettre bas, elle se met instinctivement à la recherche d’un endroit sûr et confortable pour le faire. Celle d’une utilisatrice de TikTok se faisant appeler “@ash_user26485” n’a pas cherché bien loin, puisqu’elle a choisi le lit de son humaine pour y donner naissance à ses bébés.

Ce soir-là, la jeune femme, qui vit dans l’Etat du Michigan (Etats-Unis), s’était couchée sans avoir la moindre idée de la surprise que son amie féline au pelage tigré lui réservait.

@ash_user26485 a été réveillée au beau milieu de la nuit par une sensation étrange. Lorsqu’elle a allumé la lumière et inspecté son lit, elle a été stupéfaite de constater que la chatte avait accouché.



Cette dernière a eu 2 chatons qu’elle s’est tout de suite mise à toiletter et allaiter, dans le confort des couvertures de sa maîtresse.

@ash_user26485 a filmé la scène et posté la vidéo sur TikTok le 26 mai 2025, où elle a généré plus de 700 000 vues depuis. La séquence est relayée par Newsweek . La voici :

“Connexion d’âme si intense qu’elle a décidé d’accoucher juste à côté de moi dans mon lit (j’étais sur TikTok et je ne m’en suis rendu compte qu’après la naissance du premier chaton)”, indique la jeune femme dans le texte incrusté.

“Tu es son havre de paix”

Le fait que la chatte ait mis bas en sa présence et dans son lit est une preuve ultime de confiance. De nombreux commentaires d’internautes attendris sont d’ailleurs allés dans ce sens.

“Elle se sentait en sécurité en présence de ses humains et c'était l'endroit le plus sûr pour donner naissance à ses chatons”, a ainsi écrit Thindris. “Tu es son havre de paix”, a commenté, pour sa part, K.

Avant cette chatte, qui est désormais maman, @ash_user26485 avait également une chienne à laquelle elle était tout aussi attachée. Elle n’est malheureusement plus de ce monde. Sa propriétaire a partagé une vidéo (ci-dessous) filmée 10 jours avant sa disparition. “Nous étions inséparables. Elle me manque tellement”, confie-t-elle.

