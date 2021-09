Royal Canin dévoile une enquête alarmante sur le surpoids des chats et se mobilise contre ce phénomène

Photo d'illustration

Le surpoids des chats est un fléau sous-estimé des Français qui touche pourtant de nombreux foyers. Cet aveuglement inquiète de plus en plus les vétérinaires. A ce titre, Royal Canin a dévoilé les chiffres de son étude, réalisée avec Ipsos, et lance une campagne de sensibilisation pour contribuer à enrayer cette tendance.

Les résultats de l’étude Royal Canin - Ipsos sur le surpoids des chats ont de quoi inquiéter. Ils démontrent tout d’abord que les propriétaires sont loin d’avoir la même conception du surpoids de leurs animaux de compagnie que les vétérinaires. 22% des Français estiment, en effet, que leur chat pèse plus que la normale, alors que les vétérinaires constatent que 60% des félins sont en situation de surpoids ou d’obésité.

Les maîtres ont souvent tendance à sous-estimer les risques liés à la surcharge pondérale. Diabète sucré, lipidose hépatique, affections urinaires, troubles articulaires et sensibilités cutanées font partie des pathologies favorisées par le surpoids chez le chat.

On observe aujourd’hui une certaine méconnaissance du sujet de la part des propriétaires. En donnant à leurs amis félins une alimentation inadaptée et des rations journalières excessives, ils les exposent au surpoids et à ses conséquences sur leur santé. Activité physique réduite et prédispositions génétiques font aussi partie des principales causes.

Faisons-nous ce qu’il faut pour limiter la prise de poids chez nos chats ?

La stérilisation est également un facteur majeur ; 91% des chats présentant une surcharge pondérale sont des animaux stérilisés. Chez eux, les besoins énergétiques diminuent de 30%, tandis que leur appétit augmente de 20 à 25%.

Alors, que faire pour prévenir le surpoids et l’obésité ? Les vétérinaires recommandent aux propriétaires d’opter pour des aliments permettant de limiter la prise de poids pour leurs chats. Une mesure que seuls 35% des maîtres appliquent, d’après l’étude Royal Canin - Ipsos. D’ailleurs, ils ne sont que 23% à appliquer les conseils nutritionnels fournis lors de la consultation vétérinaire. 12% déclarent ne rien faire du tout pour aider leur animal à contrôler son poids.

Une campagne de sensibilisation contre le surpoids félin

Fort de ce constat, Royal Canin profite de « La Semaine du Chat » (du 16 au 23 octobre 2021) pour lancer une campagne nationale de sensibilisation et de partage de bonnes pratiques contre le surpoids félin.

A travers cette initiative, la marque propose aux propriétaires de chats un bilan en ligne, en magasin, en clinique ou en refuge, pour faire le point sur le poids de leur animal. Ledit bilan sera envoyé par mail et comportera des recommandations personnalisées.