Une chatte séniore atteinte de démence trouve du réconfort auprès d’un vieux chat qui en avait tout autant besoin (vidéo)

Julie Nashawaty, mère d’accueil bénévole pour chats en difficulté, pet-sitter et propriétaire de félins, est suivie par près de 80 000 abonnés sur TikTok. Parmi ceux-ci, nombreux sont ceux qui attendent constamment d’avoir des nouvelles de sa protégée, une chatte âgée répondant au nom de Luna. Ils ont ainsi appris récemment qu’elle avait un nouvel ami et que celui-ci avait autant besoin d’amour et de réconfort. Il ne pouvait pas mieux tomber.