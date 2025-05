Découverts dans une poubelle, ces 4 chatons avaient encore leur cordon ombilical attaché

La BBC est revenue sur ce qu’il s’est passé dans le Lancashire (Royaume-Uni), au niveau de la forêt de Hill Road South, à Penwortham. Tard le soir, une femme qui se trouvait dans la zone a entendu des miaulements et a tout de suite compris qu’ils provenaient d’une poubelle. Elle a découvert la présence de 4 chatons : 3 femelles et 1 mâle, si jeunes qu’ils avaient encore leur cordon ombilical sur le ventre.

Un sauvetage essentiel

La dame en question a extrait les chatons de la poubelle et les a emmenés avec elle pour la nuit, espérant qu’ils soient au chaud et en sécurité. Dès le lendemain matin, un agent de sauvetage, Mike Man, a reçu le signalement et est intervenu sur place.

Il exprimait sa gratitude à l’égard de l’habitante de Penwortham et ajoutait : « Étant si jeunes, les chatons étaient très vulnérables et ils auraient péri s’ils n’avaient pas été trouvés ».

En effet, le fait qu’ils aient encore un cordon ombilical laissait imaginer que les chatons avaient au plus 2 ou 3 jours. Mis à l’abri dans un refuge, les chatons avaient besoin de soins importants, notamment d’une alimentation à base de lait artificiel, pour compenser l’absence de leur maman. Mike Man s’exprimait d'ailleurs à son sujet en soulignant : « Nous sommes également très préoccupés par la santé et le bien-être de leur mère qui a donné naissance et a été séparée de ses bébés ». Pour l’heure, aucune trace de la féline n’a été trouvée.

« De nombreux incidents comme celui-ci »

L’agent de la RSPCA déplorait la fréquence de ce type d’abandon. Si la cruauté est bel et bien réelle, elle est de plus en plus répandue selon lui. Mike Man avouait ne pas s’habituer à ces découvertes toujours plus glaçantes les unes que les autres, et souvent permises par des passants attentifs au bien-être animal. Il concluait : « Malheureusement, nous voyons de nombreux incidents bouleversants comme celui-ci, c’est toujours un spectacle triste et déprimant ».

