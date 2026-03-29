Garé sur le parking d’un refuge, un homme assiste à l’abandon de 2 portées de chatons réparties dans 3 caisses en plastique

Entassés dans des bacs dont les couvercles étaient percés, les chatons et leur maman ont été déposés devant la porte d’un refuge du Maryland (États-Unis) peu avant son ouverture. Le personnel du refuge a agi peu après avoir reçu la sombre nouvelle par un visiteur. Après une période de soins, tous les félins ont pu rejoindre des familles.

L’histoire, partagée sur Facebook et reprise par The Dodo, a fortement bouleversé les amis des animaux. Le premier spectateur, un homme qui attendait l’ouverture du refuge Anne Arundel County Animal Services, n’en croyait pas ses yeux. La suite des événements a été assurée avec beaucoup de rigueur, afin de maximiser les chances de survie des chatons.

La direction du refuge rappelait : « le personnel ne condamne jamais quelqu’un qui abandonne un animal de compagnie, quelle que soit la raison ».

Friends of Anne Arundel County Animals / Facebook

Des chatons « un peu trop au chaud »

Même s’ils n’ont passé que peu de temps dans les caisses en plastique, les chatons ont été rafraichis grâce à des ventilateurs à leur arrivée dans les locaux. La directrice du refuge, Claudia Roll, ajoutait que les chats étaient au nombre de 8 dans ces caisses. Un mot écrit à la main accompagnait l’arrivée de ces boules de poils et précisait que la chatte était la mère des petits, ces derniers étant issus de 2 portées ayant 4 mois d’écart.

Une belle trajectoire

La personne ayant déposé les chatons avait laissé supposer que la maman des chatons puisse être à nouveau enceinte. L’équipe du refuge du Maryland a affirmé que ce n’était pas le cas, et la chatte a pu être stérilisée dans la foulée.

Les chatons quant à eux ont été auscultés et vaccinés. Leur état de santé semblait plutôt satisfaisant.

Très complices, les boules de poils se sont soutenues lors de cette épreuve bouleversante. À la suite de leur prise en charge, elles ont toutes été adoptées par des familles. L’issue joyeuse est arrivée quelque temps plus tard pour la maman, « adoptée par une femme merveilleuse ».

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