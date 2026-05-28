« Il reste encore 100 ou 200 km à marcher », Framboise la chatte baroudeuse sillonne le Grand Est et dort en bivouac (vidéo)

Êtes-vous déjà tombé nez à truffe avec ce duo au poil ? Depuis le 13 avril 2026, Norman et sa compagne aux pattes de velours Framboise découvrent le Grand Est à pied. Partis de Marne-la-Vallée, ils ont pour objectif d’atteindre Strasbourg en passant par le pays des étangs et les Vosges du Nord. Un voyage de toute beauté, qui offre son lot de surprises et de rencontres…

C’est un duo qui attire facilement les regards et dessine des sourires sur les visages des passants. Norman et sa chatte croisée Norvégienne répondant au doux nom de Framboise ont parcouru plus de 620 km en 42 jours, depuis leur départ de Marne-la-Vallée le 13 avril. Leur but ? Atteindre Strasbourg à pied, en passant par le pays des étangs et les Vosges du Nord.

« Il reste encore 100 ou 200 km à marcher, confie le baroudeur à notre rédaction, l'objectif de ce voyage est simple : découvrir le Grand Est, les régions, les coutumes, la gastronomie et les habitants. On dort tous les soirs en tente, même quand on nous invite parce que c'est important pour moi que Framboise se sente bien et en sécurité. »

© @framboise_nomade

« En moyenne, elle marche 4 km dans la journée »

Tout est parti d’un rêve : voyager avec un simple sac à dos, explorer les montagnes et vivre l’aventure au grand air. Mais pour Norman, impossible d’imaginer ce périple sans Framboise. La laisser derrière lui n’était ni une option ni une raison de renoncer à ses envies d’évasion.

« Lors de l'une de nos balades quotidiennes, je lui ai demandé si elle serait partante pour m'accompagner à l'aventure sur des sentiers inconnus, se remémore-t-il, je ne sais pas si elle a compris ou non, mais quelques jours plus tard au lieu de faire notre tour habituel, elle a emprunté un nouveau chemin. C'était un chemin de terre qu'elle n'avait jamais osé prendre. J'en ai déduit que c'était sa manière d'accepter l'appel à l'aventure. »

Commence alors une nouvelle étape : trouver une manière de parcourir de longues distances avec son chat. C’est ainsi qu’il met la patte sur une charrette, devenue peu à peu un refuge confortable où Framboise peut se reposer quand elle le désire. « En moyenne, elle marche 4 km dans la journée », précise son compagnon de route, qui veille constamment à son bien-être et à sa sécurité.

© @framboise_nomade

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Une chatte baroudeuse qui sait gagner le cœur des gens

Depuis qu’elle sillonne la France en compagnie de Norman, Framboise « sait gagner le cœur des gens et se faire apprécier ». Au fil des kilomètres, le duo ne se contente pas de traverser nos magnifiques paysages, il tisse aussi un lien unique avec les personnes croisées sur sa route.

Chaque rencontre, chaque conseil glané auprès des habitants façonne un itinéraire construit presque au jour le jour, au rythme des échanges et des découvertes. Une aventure humaine, que Norman partage quotidiennement avec une communauté grandissante sur les réseaux sociaux, où ses abonnés suivent leurs étapes et les coulisses de ce voyage hors du commun.

« Les gens ont souvent cet apriori qu'un chat n'écoute pas, n'obéit pas et qu’il reste la plupart du temps à dormir. On casse les idées reçues et parfois on rencontre d’autres propriétaires de chat qui sont inspirés par nos aventures, indique Norman, c’est aussi un de nos buts, donner confiance et réussir à inspirer suffisamment de personnes pour qu’elles puissent elles aussi expérimenter ce qu’on vit Framboise et moi. »

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Bientôt un voyage avec un abonné ?

Le soir, une fois la tente installée, Norman prend encore le temps de monter les images de la journée pour faire vivre l’expédition à ceux qui les accompagnent derrière leurs écrans. Et l’aventure est loin d’être terminée !

Le baroudeur aimerait organiser une nouvelle expédition en Bretagne par la suite, toujours avec Framboise. Mais après Strasbourg, il souhaiterait d'abord descendre jusqu'à Mulhouse et « pourquoi pas envisager d'emmener un abonné pour 2 ou 3 nuits en bivouac ». Un abonné prêt à partager quelques kilomètres avec cette étonnante chatte voyageuse, qui ne se lasse pas de découvrir les beautés du monde...