Les pompiers sauvent un chaton coincé dans un tuyau, l'un d'eux l'adopte et demande l'aide du public pour lui trouver un nom

S'étant retrouvé dans une situation particulièrement délicate, un chaton noir a pu compter sur l’intervention déterminée de pompiers pour retrouver sa liberté. Son histoire se termine d’ailleurs de la plus belle des manières, puisque l’un de ses sauveteurs a choisi de lui offrir un foyer.

Les pompiers du comté de San Juan (San Juan County Fire & Rescue), dans l'Etat du Nouveau-Mexique (Etats-Unis), ont récemment été appelés à intervenir pour porter secours non pas à un humain, mais à un petit félin en mauvaise posture, rapportait KOAT Channel 7 .

Le chaton au pelage noir s'était, en effet, retrouvé coincé dans un tuyau. Personne ne savait comment il s'était mis dans cette situation peu enviable. Quoi qu'il en soit, il lui était impossible d'en ressortir sans aide extérieure, et il fallait agir vite pour le préserver des conséquences d'une longue immobilisation dans un endroit aussi étroit.



San Juan County Fire & Rescue / Facebook

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Les soldats du feu sont donc rapidement arrivés sur les lieux et se sont mis au travail. Ils ont déployé différents outils pour tenter de libérer le minet, notamment un dispositif de désincarcération hydraulique surnommé « Jaws of Life » (les mâchoires de la vie). Au prix d'importants efforts, les pompiers du comté de San Juan sont finalement parvenus à faire sortir le chaton sain et sauf.



San Juan County Fire & Rescue / Facebook

Après le sauvetage, l'adoption puis le choix du nom

Son sauvetage n'est pas la seule bonne nouvelle, puisque l'un de ses bienfaiteurs a décidé de l'emmener à la maison, non seulement pour prendre soin de lui et l'aider à se remettre de sa mésaventure, mais aussi pour en faire le nouveau membre de sa famille. En d'autres termes, il l'a adopté.



San Juan County Fire & Rescue / Facebook

Ce sauvetage a été relaté sur la page Facebook du San Juan County Fire & Rescue, qui a demandé l'aide des internautes pour choisir un nom pour le petit rescapé. Parmi les suggestions figurent Blaze (flamme), Chief David Vega Junior (le chef des pompiers depuis 2023), Hurst (la marque de l'outil de désincarcération utilisé pour sauver le chaton), Ladder (échelle) ou encore Pulaski (une hache de pompier).

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L'info Woopets : pourquoi les chatons se retrouvent-ils souvent dans des endroits improbables ?

Les chatons sont naturellement attirés par les espaces confinés. Leur curiosité, associée à une mauvaise évaluation des risques, les pousse à explorer des endroits parfois dangereux. Voici ce qui les motive à se comporter de la sorte :

Ils recherchent des cachettes où ils se sentent en sécurité.

Leur petite taille leur permet de s'introduire dans des ouvertures très étroites.

Ils n'ont pas encore acquis l'expérience nécessaire pour anticiper les difficultés de sortie.

Le stress, la peur ou la poursuite d'une proie peuvent les inciter à se faufiler dans un conduit, sous un véhicule ou derrière des équipements.

Pour toutes ces raisons, il est recommandé de sécuriser autant que possible les accès aux espaces techniques, canalisations, vides sanitaires et autres recoins difficiles d'accès lorsqu'un jeune chat vit dans le foyer.