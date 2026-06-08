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Quelques jours après avoir mis bas, une chatte errante venant d'être recueillie par une famille « adopte » un lapereau


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Au milieu d'une portée de 5 chatons née le jour du Memorial Day, une découverte totalement inattendue a stupéfait la famille d’accueil : un lapereau s’est glissé parmi les nouveau-nés. Pris sous l’aile de la chatte comme s’il était l’un des siens, il grandit aujourd’hui à ses côtés, en attendant que les chatons soient proposés à l’adoption et que le bébé aux longues oreilles puisse, lui aussi, retrouver sa liberté.

Illustration : "Quelques jours après avoir mis bas, une chatte errante venant d'être recueillie par une famille « adopte » un lapereau"
© 5News

Kathy Price habite Vian, dans l'est de l'Oklahoma (Etats-Unis). Elle et sa famille ont l'habitude de venir en aide aux animaux errants. Leur chatte Miss Kitty provient d'ailleurs de la rue.

Récemment, Kathy Price a entendu miauler devant chez elle. C'était une féline à la robe écaille de tortue qu'elle connaissait ; la malheureuse minette s'était retrouvée livrée à elle-même après avoir perdu sa famille.

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5News

Elle est allée lui chercher de la nourriture, mais dès qu'elle a ouvert la porte, la chatte s'est faufilée à l'intérieur.

« Elle était incroyablement docile, raconte Kathy Price à 5News. Elle avait déjà eu un propriétaire. Nous étions inquiets pour elle car elle avait perdu sa famille, et avait besoin de quelqu'un pour s'occuper d'elle. »

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Peu après, elle a réalisé qu'elle était gestante. Elle lui a alors aménagé un petit abri douillet sur la terrasse.

Le lundi 25 mai 2026, alors que l'on célébrait le Memorial Day (journée commémorative des soldats morts au combat) aux Etats-Unis, la chatte a donné naissance à 5 magnifiques chatons : 3 roux et 2 gris.

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5News

Quelques jours plus tard, Kathy Price et son mari ont été étonnés de trouver non pas 5, mais 6 bébés entre les pattes de la maman. En regardant de plus près, ils ont été stupéfaits que le 6e était un lapereau.

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5News

« Elle mérite d’avoir un endroit sûr »

Le couple ignore comment le petit lagomorphe a pu se retrouver parmi la portée de chatons, mais la chatte s'occupe de lui comme si elle l'a mis au monde. « Le lapin se porte à merveille. Il gambade partout, et la chatte est sa maman », dit Kathy Price.

A lire aussi : Toute la journée et depuis des années, ce chat mélomane accompagne les musiciens d’une gare

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Lorsque les chatons franchiront le cap des 8 semaines d'âge, ils seront proposés à l'adoption. « Nous habitons en bordure d'autoroute, et ce n'est pas un endroit propice à l'épanouissement des chatons », explique la maîtresse des lieux.

Ils continueront de nourrir et de prendre soin du lapereau jusqu'à ce qu'il soit prêt à être relâché dans la nature.

Quant à la mère, « elle a vécu une tragédie en perdant son foyer, mais elle mérite d’avoir un endroit sûr, avec ou sans chatons et lapins », conclut Kathy Price.

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