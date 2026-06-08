Quelques jours après avoir mis bas, une chatte errante venant d'être recueillie par une famille « adopte » un lapereau
Au milieu d'une portée de 5 chatons née le jour du Memorial Day, une découverte totalement inattendue a stupéfait la famille d’accueil : un lapereau s’est glissé parmi les nouveau-nés. Pris sous l’aile de la chatte comme s’il était l’un des siens, il grandit aujourd’hui à ses côtés, en attendant que les chatons soient proposés à l’adoption et que le bébé aux longues oreilles puisse, lui aussi, retrouver sa liberté.
Kathy Price habite Vian, dans l'est de l'Oklahoma (Etats-Unis). Elle et sa famille ont l'habitude de venir en aide aux animaux errants. Leur chatte Miss Kitty provient d'ailleurs de la rue.
Récemment, Kathy Price a entendu miauler devant chez elle. C'était une féline à la robe écaille de tortue qu'elle connaissait ; la malheureuse minette s'était retrouvée livrée à elle-même après avoir perdu sa famille.
Elle est allée lui chercher de la nourriture, mais dès qu'elle a ouvert la porte, la chatte s'est faufilée à l'intérieur.
« Elle était incroyablement docile, raconte Kathy Price à 5News. Elle avait déjà eu un propriétaire. Nous étions inquiets pour elle car elle avait perdu sa famille, et avait besoin de quelqu'un pour s'occuper d'elle. »
Peu après, elle a réalisé qu'elle était gestante. Elle lui a alors aménagé un petit abri douillet sur la terrasse.
Le lundi 25 mai 2026, alors que l'on célébrait le Memorial Day (journée commémorative des soldats morts au combat) aux Etats-Unis, la chatte a donné naissance à 5 magnifiques chatons : 3 roux et 2 gris.
Quelques jours plus tard, Kathy Price et son mari ont été étonnés de trouver non pas 5, mais 6 bébés entre les pattes de la maman. En regardant de plus près, ils ont été stupéfaits que le 6e était un lapereau.
« Elle mérite d’avoir un endroit sûr »
Le couple ignore comment le petit lagomorphe a pu se retrouver parmi la portée de chatons, mais la chatte s'occupe de lui comme si elle l'a mis au monde. « Le lapin se porte à merveille. Il gambade partout, et la chatte est sa maman », dit Kathy Price.
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Lorsque les chatons franchiront le cap des 8 semaines d'âge, ils seront proposés à l'adoption. « Nous habitons en bordure d'autoroute, et ce n'est pas un endroit propice à l'épanouissement des chatons », explique la maîtresse des lieux.
Ils continueront de nourrir et de prendre soin du lapereau jusqu'à ce qu'il soit prêt à être relâché dans la nature.
Quant à la mère, « elle a vécu une tragédie en perdant son foyer, mais elle mérite d’avoir un endroit sûr, avec ou sans chatons et lapins », conclut Kathy Price.
Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web
Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.
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