En adoptant un chat, elle n’imaginait pas que sa tortue âgée s’épanouirait à nouveau (vidéo)

Hannah a longtemps vécu seule avec sa tortue, jusqu’à ce qu’elle décide d’agrandir la famille. Un chat s’est joint au foyer et s’est doucement lié d’amitié avec le reptile. Aujourd’hui, les drôles d’amis sont devenus inséparables, pour le plus grand bonheur de leur maîtresse et des internautes.

Marley, une tortue de 15 ans, n’a a priori aucun point commun avec Obi, le chat de sa propriétaire. Pourtant, les 2 sont désormais les meilleurs amis au monde et font tout ensemble, qu’il s’agisse de manger ou bien de dormir. Leur belle amitié a fait le tour de la Toile.

Hannah Deakin, la maîtresse des animaux, a l’immense privilège de les voir s’épanouir ensemble. Cependant, au départ, elle n’était pas certaine qu’ils noueraient un lien particulier. En réalité, il leur a fallu près d’une année pour apprendre à se découvrir : « Je n'avais aucune idée de comment ils s'entendraient avant de ramener Obi à la maison » a-t-elle déclaré, relayée par Yahoo News.

SWNS / Youtube

Un comportement surprenant

La réaction de Marley, qui vivait déjà avec Hannah depuis une quinzaine d’années, était assez imprévisible quand la femme a décidé d’adopter un chat. Réciproquement, Obi n’avait jamais partagé son quotidien avec une tortue. Les choses se sont faites naturellement et à force de se côtoyer, les quadrupèdes sont finalement devenus très proches.

Plus que ça, ils font désormais tout ensemble, comme dormir, se balader et même manger. Hannah a d’ailleurs déplacé leurs bols de nourriture afin qu’ils soient côte à côte pendant les repas. Au fil des mois, elle n’a que pu constater la complicité entre les animaux : « Marley est obsédé par Obi et adore le poursuivre, et Obi est très doux avec Marley et est heureux d'être poursuivi » témoignait-elle.

Elle a ajouté que « les meilleurs amis du monde » n’étaient jamais aussi heureux que lorsqu’ils étaient ensemble. Ils ont toujours un œil l’un sur l’autre, comme s’ils ne pouvaient pas rester éloignés trop longtemps. Hannah est extrêmement chanceuse d’être le témoin d’une aussi belle relation.