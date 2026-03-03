Captivée par une vidéo, cette chatte semble compatir au sort de Punch, le petit singe rejeté par sa mère (vidéo)

Punch, le petit singe rejeté par sa mère et recueilli par le zoo d'Ishikawa au Japon, semble ne pas avoir conquis uniquement le cœur de millions d’internautes. Une chatte, nommée Honey, aurait témoigné de l’empathie envers le jeune macaque d’après son adoptante.

Ces derniers temps, Internet croule sous les vidéos du petit macaque nommé Punch, qui a trouvé du réconfort auprès d’une peluche d’orang-outan après avoir été rejeté par sa mère. Des millions de personnes ont suivi son histoire de près, et ont frissonné d’émotion en contemplant le jeune primate s’accrocher constamment à son doudou, que les soigneurs lui ont donné pour compenser l’absence maternelle.

Mais comme le rapporte Parade Pets, les humains ne sont visiblement pas les seuls à avoir éprouvé de l’empathie pour cet animal adorable. En effet, un clip publié sur le compte TikTok @thetailofcoconutandhoney dévoile une chatte rousse répondant au nom de Honey observer attentivement une vidéo du singe diffusé à la télévision.

© @thetailofcoconutandhoney / TikTok (capture d'écran)

« Elle ressemble un peu à sa peluche »

Fasciné par la scène qui se déroule sous ses yeux, le félin fixe Punch du regard, qui se déplace d’un côté à l’autre avec sa précieuse peluche. Puis, Honey se met à le suivre, tout en observant chacun de ses mouvements. À un moment donné, elle se hisse même sur ses 2 pattes arrière et renifle l’écran.

© @thetailofcoconutandhoney / TikTok (capture d'écran)

Selon son adoptante, la boule de poils aurait témoigné son inquiétude pour le petit singe. « Honey réagit au bébé Punch, écrit-elle en légende, même les animaux comprennent la douleur. Ma chatte rousse, sensible et affectueuse, est si douce. Elle ressemble un peu à sa peluche. »

@thetailofcoconutandhoney Honey reacts to baby punch. Even animals understand pain ???????? my sensitive loving orange girl cat is so sweet. She kind of looks like his stuff animal #punch #monkey #cat #love ? cry - favsoundds

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a reçu 92 000 mentions « j’aime ».

« Honey ferait un câlin des plus chaleureux à Punch », commente une utilisatrice de TikTok. « "Même les animaux comprennent la douleur" – Madame, ils la comprennent bien mieux que n'importe quel humain », souligne une dénommée Patsy. « La façon dont il a pris cette peluche pour se réconforter et se protéger… Ça m’a brisé le cœur. Le chat a compris », un ajoute une autre internaute.

© @thetailofcoconutandhoney / TikTok (capture d'écran)