Abandonnée par sa famille alors qu’elle était gestante, cette chatte a pu compter sur le soutien d’un voisin bienveillant

Livrée à elle-même pendant plusieurs semaines, celle qui a été renommée Valka a pu compter sur le soutien de son bon samaritain pour ne pas mourir de faim. Puis un jour, elle a donné naissance à 5 adorables chatons… Alors que ce fameux voisin venait justement faire sa visite quotidienne à Valka pour lui donner de la nourriture, il a entendu des petits miaulements et a finalement trouvé les chatons. Incapable de laisser la petite famille dans le froid, il a donc contacté le refuge local de la Liberation Cat House. “Puis il a commencé à demander de l'aide, pas seulement pour elle mais aussi pour tous les autres chats oubliés du quartier car Valka n'était pas la seule à être abandonnée… Heureusement, il la nourrissait, elle n'avait donc pas à se soucier de trouver de la nourriture pour elle-même”, a confié Jen Wood, directrice de Liberation Cat House, au média Love Meow.

© Liberation Cat House

“C’est une excellente maman”

Une fois mis en sécurité, la jeune maman et ses chatons ont reçu les premiers soins. “Nous les avons tous nettoyés et débarrassés de leurs puces. Maintenant, ils se sentent beaucoup mieux. Valka prend un nouveau départ pour elle et ses bébés, et elle en est très reconnaissante”, a précisé Jen. Rapidement placés en famille d’accueil, Valka et ses chatons ont commencé à prendre du poids et à s’épanouir pleinement. “Maman a réalisé qu'elle était en sécurité le lendemain matin de son arrivée. Nous avons dû faire beaucoup de bains et de soins la nuit de leur arrivée… Elle était donc très inquiète de ce qui arrivait à ses bébés, mais après quelques repas et beaucoup de friandises, elle ne fait plus que ronronner et gazouiller. (...) C’est une excellente maman qui prend grand soin de ses bébés”, a assuré la bénévole.

© Liberation Cat House

Seulement 3 jours après leur arrivée, les chatons font déjà preuve d’une grande curiosité et de beaucoup de courage. “Les bébés se promènent beaucoup plus. Victoria commence déjà à jouer et aime se lancer dans des combats de lutte. Hiccup a rattrapé son retard de poids et Frankie est un garçon à sa maman. Il veut toujours être avec elle”, a raconté Jen. Avant de rejoindre sa famille pour la vie, Valka sera évidemment stérilisée. Quant à ses petits, ils seront eux aussi adoptés dès leur période de sevrage terminée.

© Liberation Cat House