Des employés trouvent un chat bloqué dans un bac à ordures depuis plusieurs jours et lui viennent en aide à temps

Il faisait très chaud depuis quelques jours dans le comté de Cumbrie (Royaume-Uni). C’est durant cette vague de chaleur, à Newby Bridge plus exactement, qu’un félin a été retrouvé dans un bac à ordures placé dans une usine. Des employés sont intervenus in extremis pour sortir le pauvre chat de son piège. Il est aujourd’hui en route vers un avenir bien meilleur.

Les employés sont restés stupéfaits en découvrant cette présence incongrue dans un lieu aussi peu adapté à un chat. L’endroit bruyant est connu dans le secteur pour le traitement des déchets et tous les jours, des milliers de poubelles affluent jusqu’au bâtiment. Une poubelle provenant de l’hôtel Swan, situé non loin de là, était arrivée il y a quelques jours et attendait d’être traitée. C’est à l’intérieur de ce bac qu’un petit invité s’est installé.

« C’était vraiment pénible à voir »

L’association Animal Welfare Furness remercie chaleureusement les employés qui se sont attardés sur le cas du chat et qui ont eu le bon réflexe en contactant la structure. La directrice, Helen Kelly, revenait sur le lieu de la découverte auprès de la BBC : « Il faisait vraiment sombre là-dedans et très chaud, les températures étaient élevées depuis plusieurs jours. C’était vraiment pénible à voir ».

Un orphelin nommé Phantom

Du fait de son pelage noir et blanc et de sa rencontre dans cet environnement si sombre, le chat a été nommé Phantom. L’équipe d’Animal Welfare Furness s’est empressée de confier l’animal à un vétérinaire et de remonter le fil de son passé. Le félin n’étant pas micropucé, les recherches s’annoncent longues, et pourraient être infructueuses.

D’avoir retrouvé Phantom dans de telles circonstances est un réel mystère qui reste entier. A-t-il été pris au piège ? A-t-il été abandonné et se serait retrouvé seul dans cette situation ? Le bâtiment n’étant pas équipé de caméras de surveillance dans la pièce de stockage, il est difficile de le savoir. La durée de séjour du chat dans le bac à ordures a tout de même été estimée à 3 jours. Comme l’expliquait Helen Kelly, si le chat était resté un jour de plus, il n’aurait peut-être pas survécu.

« Un chat vraiment sympa, mais assez timide »

On comprend qu’après ce qu’il a vécu, Phantom reste encore un peu sur la réserve. Cela n’est qu’une question de temps, car il s’est déjà montré très sympathique à l’égard de ses sauveteurs. Les bénévoles attendent de clôturer leurs recherches pour définitivement trouver une famille pour le courageux minet.