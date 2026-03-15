Filmés en cachette sur TikTok 4 adorables chats tentent d'ouvrir un réfrigérateur pour voler de la nourriture (vidéo)

4 chats ont été surpris en plein braquage de réfrigérateur, sous le regard incrédule de leur propriétaire. La vidéo hilarante a rapidement fait le tour du web, cumulant des millions de vues.

Sur le compte TikTok « @rascal_catts », plus de 4 400 followers suivent le quotidien d'une famille féline nombreuse. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ne risquent pas de s'ennuyer, tant les aventures des chats en question qu'ils y découvrent sont drôles et attendrissantes.

La propriétaire de ces adorables créatures à vibrisses explique, dans la présentation du compte TikTok, qu'ils sont 14. S'occuper d'un tel nombre d'animaux n'est assurément pas de tout repos, mais c'est aussi et surtout l'assurance de faire le plein de surprises.

Elle en a eu une récemment, en filmant plusieurs de ses amis à 4 pattes en cachette pendant qu'ils prenaient d'assaut son vieux réfrigérateur.



@rascal_catts / TikTok

Leur maîtresse avait remarqué que de la nourriture disparaissait du frigo de manière inexplicable. Il s'agissait le plus souvent d'aliments pour chat surgelés.

Elle se demandait où ces produits étaient bien passés et qui les subtilisait pendant qu'elle avait le dos tourné. Après avoir pris soin de verrouiller la porte du réfrigérateur, elle a enfin obtenu les réponses à ses questions en surprenant ses chats en flagrant délit de tentative de cambriolage.

Pris la patte dans le sac !

Elle a eu la bonne idée d'immortaliser la scène et de partager la vidéo sur TikTok, où elle est devenue virale en générant 3,8 millions de vues. La séquence a été mise en ligne le 5 mars 2026 et relayée par Parade Pets . La voici :

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On y découvre ainsi que 4 de ses chats tentaient d'ouvrir la porte du réfrigérateur. L'un d'eux se chargeait de l'ouverture - ou du moins il essayait de le faire - tandis que ses congénères l'observaient et encourageaient. Aucun d'eux n'a toutefois pensé à faire le guet. Grave erreur…

Leur propriétaire était présente et a tout vu. Ils ont d'ailleurs fini par se rendre compte qu'ils venaient d'être démasqués. Le moins que l'on puisse dire, c'est que leur ego en a pris un sacré coup.