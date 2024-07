En sauvant un chat renversé par une voiture, un homme réalise qu’il ressemble étrangement au félin de son enfance

C’est une histoire touchante qu’a récemment relayée Newsweek, celle d’une rencontre qui semblait prédestinée. Originaire de Houston, au Texas (États-Unis), Cassius Navarro vit aujourd’hui dans le New Jersey pour suivre ses études. En se rendant à l’église ce dimanche-là, ce jeune homme de 22 ans ne pensait pas faire une découverte aussi troublante. Sur la route, un chat roux ressemblant trait pour trait au félin de son enfance avançait difficilement en boitant. Cassius n’a pas hésité une seule seconde avant de le secourir.

Un chat reconnaissant

Le jeune homme a d’abord pensé que le chat souffrait de la chaleur, mais il a vite compris que quelque chose d’autre n’allait pas. Le félin, de son côté, semblait reconnaissant que quelqu’un lui vienne enfin en aide.

« Quand j'ai tendu la main pour le laisser la renifler, il a appuyé sa tête contre ma main. Je l'ai soulevé et il s’est blotti contre ma poitrine. Il était tellement fatigué. Il semblait soulagé. Il a ronronné tout le long du chemin jusqu'au vétérinaire d'urgence », a déclaré Cassius Navarro.

Cassius Navarro / Newsweek

Le minou désormais baptisé Greg avait probablement été heurté par une voiture. À cause des os sévèrement brisés de sa patte, le vétérinaire a recommandé une amputation complète s'il parvient à prendre du poids au cours des 2 prochaines semaines.

D’étranges similitudes

En partageant le sauvetage de son nouveau compagnon poilu sur Reddit, Cassius a également expliqué que le minou présentait des similitudes frappantes avec son chat d'enfance, Not.

« Ma mère avait également une vingtaine d’années et rentrait tard de l’école d’infirmières. Elle a vu un chaton tremblant recroquevillé sur le bord de la route. Je suppose que nous sommes tous les 2 des fans de petits chats roux de la route parce qu'elle s'est arrêtée et l'a ramené à la maison », a-t-il déclaré.

Même l’apparence physique de Greg rappelle Not à Cassius : même silhouette mince, mêmes marques blanches sur le visage, même poitrine blanche et mêmes chaussettes.

« Greg ressemble à Not à bien des égards. Il est réservé de la même manière et il est devenu un élément permanent au bout de notre lit. Mais il y a une certaine chaleur chez lui. Malgré tout ce qu'il a traversé, il est incroyablement confiant. C'est sa résilience que j'admire le plus », a déclaré le jeune homme.

Not et Greg ont peut-être vécu à des décennies d’intervalle, mais leur plus beau point commun est d’avoir croisé une belle âme qui leur a offert un foyer aimant pour la vie.