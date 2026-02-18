  1. Woopets
  5. « Voilà à quoi ressemble le paradis », des chats de ferme dirigent des moutons comme de vrais bergers professionnels (vidéo)

dans la catégorie Emotion

Des chats qui rassemblent des moutons ? C’est la surprenante séquence filmée à la Southern Nature Farm en Géorgie (États-Unis). Une collaboration qui bouscule sans aucun doute les codes traditionnels de la ferme et qui a déjà fait fondre des millions d’internautes.

Depuis des millénaires, les humains élèvent des moutons et se font aider par des chiens de berger pour les garder. Si le Border Collie, le Berger Australien ou le Berger Allemand sont les toutous les plus connus pour ce rôle, certains chats étonnants peuvent parfois prendre le relais, comme le montre une vidéo amusante relayée par Newsweek.

Quand les chats remplacent les chiens de berger...

La scène en question se déroule à la Southern Nature Farm, à Elberton en Géorgie (États-Unis). Le propriétaire des lieux adore partager sa vie d’éleveur sur les réseaux sociaux, et l’une de ses vidéos a fait sensation pour son côté à la fois insolite et drôle : des chats guidant un troupeau de moutons revenant à la ferme. On y voit les félins, en véritables « bergers », qui ouvrent la voie à des moutons obéissants, suivant docilement le mouvement presque en file indienne parfaite.

@southernnaturefarm

New Sheep leaders , #farmlife #farm #sheep #sheepofinstagram #sheepfarming #nature #goats #lamb

? original sound - Southern Nature Farm

Si cette scène peut surprendre, la présence de chats dans les fermes n’est pas rare. En général, les chats de grange vivent à l’extérieur et aident à contrôler les rongeurs, tout en recevant de la nourriture et des soins. Dans ce cas particulier, le rôle des minous dépasse la simple chasse !

Des internautes fascinés

En offrant aux internautes une vision à la fois tendre et poétique de la vie à la ferme, la vidéo de ces chats guidant des moutons a séduit plus de 2,9 millions de spectateurs à travers le monde.

La section des commentaires s’est d’ailleurs rapidement transformée en un florilège de joie et d’émerveillement. Un internaute a ainsi écrit : « La queue touffue, les petits qui trottent, les bêlements et les miaulements… le paradis sur terre », tandis qu’un autre a renchéri : « Voilà à quoi ressemble le paradis ». D’autres spectateurs ont plutôt plaisanté sur les « seigneurs chats organisant leur armée de moutons », saluant néanmoins la belle harmonie entre tous ces animaux.

A lire aussi : Seul rescapé d'une portée abandonnée près d'une boîte aux lettres, ce chaton se bat pour survivre et connaît enfin le bonheur

Il semble que pour beaucoup de commentateurs, cette vidéo illustrant le bonheur simple au grand air, entouré d’animaux qui s’entendent parfaitement, ressemble à une véritable vie de rêve. Et vous, qu’en pensez-vous ?

