Rejeté à la naissance, ce chaton minuscule impressionne sa bienfaitrice par sa résilience et entame une transformation surprenante

La maman de la chatonne a été retrouvée lors d’un sauvetage avec 20 autres chats. Quelque temps après son arrivée au refuge de la RSPCA, Peggy a vu le jour. Rejetée de la portée, la chatonne a été prise en charge par une bénévole. C’est grâce à cet accompagnement personnalisé que la féline aujourd’hui devenue grande s’en est sortie.

L’inspectrice de la RSPCA, Leanne Booth, qui a décidé d’accueillir Peggy, a été impressionnée par la petite taille de la féline. Cette dernière a été nourrie au biberon. Lentement mais sûrement, elle a poursuivi sa croissance. Adoptée il y a peu, elle a une personnalité lumineuse qui ne laisse personne indifférent.

Un accueil 24h/24

Leanne savait dans quelle mission elle s’est engagée lorsqu’elle a débuté la prise en charge de Peggy. Elle a dû s’occuper d’elle 24 heures sur 24 afin de la nourrir au biberon et qu’elle grandisse au mieux, sans la présence d’une maman.

Minuscule et toute grise, la chatonne a commencé à se transformer au fil des semaines et a surpris tout le monde par son pelage changeant.

The Dodo

Une métamorphose impressionnante

Quelques semaines plus tard, Peggy est devenue une élégante chatte noire, chose à laquelle personne ne s’attendait. Leanne était ravie de cette évolution, mais savait aussi que le temps de dire au-revoir à sa protégée approchait. Par chance, durant son séjour, Peggy a capté l’attention d’une autre bénévole de la RSPCA, Cheryl Hague. Cette dernière est tombée sous le charme de la chatte au regard malicieux et à l’allure si douce.

Ce fut un soulagement pour Leanne qui a vu sa protégée partir juste à temps pour Halloween. Ce départ s'est aussi accompagné d’un petit pincement au cœur.

The Dodo

A lire aussi : Une chatte et ses chatons nouveau-nés ayant encore leur cordon ombilical quittent leur vie d'errance pour goûter à la sécurité et au confort

« Les fins heureuses sont vraiment la meilleure partie de mon travail »

Leanne confiait à The Dodo la richesse de son expérience : « C’est toujours triste quand un animal de compagnie que vous avez aidé et avec qui vous vous êtes lié doit partir, mais j’ai maintenant de l’espace pour aider un autre chiot ou un autre chaton », confiait-elle. Elle ajoute : « Je sais que Peggy est allée dans un foyer aimant, et les fins heureuses sont vraiment la meilleure partie de mon travail ».

C’est évident, Peggy est au bon endroit pour poursuivre sa route en toute tranquillité. « Enjouée et mignonne », elle est adorée par sa nouvelle maîtresse qui vante sans cesse sa résilience.