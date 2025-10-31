Grâce au pouvoir du sauvetage, ce félin noir passe du statut de chat errant à celui de compagnon à 4 pattes choyé (vidéo)

Dans leur malheur, les animaux errants peuvent voir leur destin basculer en quelques minutes seulement. Certains ont la chance d’être secouru par un refuge ou une association, quand d’autres, à l’instar de Léo le chat noir, ont tout simplement le bonheur d’être adoptés instantanément par leur bienfaiteur.

La vie de chat errant n’a rien d’une sinécure . Entre les dangers qui guettent à chaque coin de rue, il faut également pouvoir trouver de quoi se nourrir. Bien que les félins soient dotés d’un incroyable instinct de chasseur, il n’est pas toujours facile de trouver une proie au bon moment. Reste alors la solution de fouiller dans les poubelles, ou de se rabattre sur les déchets traînant dans la rue.



© @janlevinson_nogould / TikTok

C’est ce que Léo s’était résigné à faire, lorsqu’il a été trouvé par une bonne samaritaine qui passait par là. L’ange gardien a aussitôt été conquis par la boule de poils et a décidé de la prendre sous son aile.

Cette âme au grand cœur répond aux initiales AJ sur son compte TikTok @janlevinson_nogould. Depuis sa rencontre avec Léo, on peut y suivre les aventures du petit félin, à commencer par cette vidéo, relayée par Newsweek , qui montre la boule de poils confortablement installée dans un chariot, avec un harnais au cou – la sécurité avant tout. Notre duo ne se trouve pas dans n’importe quel rayon du magasin, puisqu'il s’agit de celui des accessoires pour animaux . Ainsi, nous assistons à un moment important dans la vie d’un animal : le choix de son panier. Et c’est un couchage gris et moelleux que va choisir Léo. Son mouvement de patte vers l’objet de son désir ne laisse d’ailleurs aucun doute sur sa préférence.

Avec plus de 900.000 visionnages, les images ont aussitôt conquis le cœur des internautes. Ces derniers ont été nombreux à commenter l’adorable scène, et certains ont notamment partagé leur propre expérience de sauvetage d’un animal errant . Comme cet abonné, qui écrit : “Le mien dormait dans un sac McDonald's au fond d'un couloir effrayant d'une résidence… il est maintenant gâté et vient de fêter son premier anniversaire”. Un autre commentateur déclare, photo à l’appui : “J'ai accueilli ce petit bonhomme la semaine dernière et il dort déjà dans mon lit comme s'il payait les factures”.

Eh oui, le pouvoir du sauvetage possède cette formidable capacité de transformer plus d’une vie.

