Une ex-chatte errante, mère de 3 chatons, accepte de prendre en charge 2 orphelins et de les aimer de manière inconditionnelle

Poppy a été trouvée dans la rue avec ses 3 chatons, puis mise en sécurité dans une famille d’accueil de Puppy Kitty NY City. Peu de temps après son arrivée, la maman a accepté de s’occuper de 2 nouvelles boules de poils orphelines et de les aimer comme si elles étaient les siennes.

Après avoir erré dans la rue, Poppy a fait la rencontre des bénévoles du Puppy Kitty NY City. La chatte à la robe écaille de tortue a été placée en famille d’accueil avec ses 3 chatons. Au sein de son petit nid douillet, l’ex-va-nu-pattes s’est immédiatement montrée amicale et reconnaissante envers ses sauveurs. Elle avait enfin un endroit sûr où élever ses petits.

Peu de temps après ce sauvetage, Wendy et AJ – ses bienfaiteurs – ont été informés de la présence de 2 chatons orphelins dans un jardin, qui avaient grandement besoin de l’amour d’une mère. Ils ont donc eu l’idée de les présenter à Poppy.

© Wendy et AJ / Love Meow

La famille s’est agrandie

Quand l’ex-chatte errante a rencontré Alfalfa et Juniper, elle a tout de suite fait leur toilette et les a autorisés à téter. La douce maman de substitution les a même comblés de câlins.

Étant à peu près du même âge que ses 3 chatons, les nouveaux arrivants se sont parfaitement intégrés.

© Wendy et AJ / Love Meow

Pleine de tendresse, Poppy a accordé la même attention à tous les membres de sa portée. Elle les a choyés, nourris et nettoyés, tout en répondant au moindre de leurs caprices. Alfalfa et Juniper étaient ravis d’avoir une mère aussi aimante, ainsi que de nouveaux frères et sœurs !

Alfalfa est devenu le plus bavard du groupe, miaulant pour attirer l’attention de ses parents d’accueil. Courageux et aventureux, Poppy devait constamment garder un œil sur lui.

© Wendy et AJ / Love Meow

Une chatte avec un cœur en or

Grâce à ce sauvetage et à l’amour inconditionnel de Poppy, tous les chatons ont pu grandir dans les meilleures conditions. Ils n’ont jamais manqué d’une once d’affection !

La chatte passait son temps à les regarder s’épanouir et devenir de magnifiques jeunes chats. Lorsqu’ils furent prêts à déployer leurs ailes et à s’envoler hors du nid, ils ont rapidement trouvé une famille d’adoption pour la vie.

© Wendy et AJ / Love Meow

Après leur départ, Poppy a aidé 2 nouveaux chatons. « Maman un jour, maman toujours », ont déclaré les bénévoles. En plus d’être une mère en or, Poppy se montre très affectueuse avec les humains et suit ses parents d’accueil comme leur ombre.

En attendant de trouver « chaussure à sa patte », Poppy continue de chouchouter les petits orphelins qui franchissent la porte de la maison. « Nous avons actuellement une autre portée de chatons. Elle les traite comme les siens et leur donne de l'affection », confient ses bienfaiteurs à la rédaction de Love Meow.

© Wendy et AJ / Love Meow

Un vrai rayon de soleil qui illumine la vie des chatons en quête d’amour !