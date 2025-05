Recueillie juste avant d’accoucher, cette chatte errante touche le cœur d’une chienne devenue sa protectrice

Du jour au lendemain, la vie de Goldie a pris un tout autre tournant. La chatte est passée des journées difficiles en extérieur à un quotidien paisible et comblé d’amour. Ses petits ont la chance de grandir dans un environnement épanouissant et en sécurité. Toute la petite famille est bien entourée, notamment grâce à leur propriétaire d’accueil, mais aussi la chienne de celle-ci.

Pendant presque toute sa grossesse, Goldie a vécu dehors, devant lutter pour sa propre survie et celle de sa progéniture. Un résident, chez qui elle avait l’habitude de se réfugier, a partagé son histoire et un vétérinaire, membre de l’association Kitten Rescue Life, est allé à sa rencontre. À partir de ce moment, sa vie a totalement changé.

En voyant sa détresse et son gros ventre, le praticien n’a pas pu se résoudre à la laisser dehors. Il l’a prise avec lui et l’a confiée aux membres de l’association. Asa, famille d’accueil bénévole, a pris le relais et a fait une place à la féline chez elle afin de lui fournir un bon environnement pour son accouchement.

@shibuyarollcall / Instagram

Une féline très douce

Lorsque Goldie a posé les pattes chez sa bienfaitrice, elle s’est tout de suite sentie comme chez elle. Par ailleurs, elle était très affectueuse envers Asa, lui accordant toute sa confiance. La féline a accouché quelques jours après son arrivée dans les meilleures conditions qui soient. Elle a donné naissance à 3 adorables boules de poils, comme l’a précisé Love Meow.

Sans surprise au vu de sa personnalité, elle était une excellente mère et Asa n’a d’ailleurs pas eu à intervenir pour l’aider : « Elle a été une maman adorable et attentionnée envers ses bébés et en a pris grand soin. Je ne suis pas intervenue, si ce n'est pour les peser quotidiennement », témoignait la bienfaitrice.

@shibuyarollcall / Instagram

Elle a fait l'unanimité

Quand les bébés sont devenus un peu plus grands, Goldie a commencé à leur laisser un peu de liberté. De son côté, la chatte s’est mise à explorer la maison et a fait la connaissance de Kona, la chienne de la maison. Cette dernière s’est tout de suite prise d’affection pour la féline et ses chatons. Elle prend d’ailleurs parfois le relais pour s’occuper d’eux, ce qui permet à la mère chatte de se reposer.

En somme, la cohabitation entre les animaux de la maison est très harmonieuse. Un climat très sain pour les jeunes félins, tout comme pour leur mère, qui apprécie grandement la vie en intérieur. Quand ses chatons seront en âge de quitter le nid, elle rejoindra sa propre maison. La vie dans la rue est définitivement terminée.