Après 5 mois d’attente et l’adoption de tous ses petits, cette chatte trouve enfin le bonheur auprès d’une famille aimante (vidéo)

En refuge, les animaux adultes ont parfois plus de difficultés à trouver un foyer que leurs jeunes comparses. Ainsi, Cinnamon a vu ses petits être adoptés les uns après les autres, pour ensuite se retrouver seule et ignorée des adoptants. Sa vie a néanmoins basculé récemment grâce à l’amour d’une famille.

Cinnamon est une adorable chatte de 2 ans qui est arrivée au refuge de la Middleburg Humane Foundation (MHF) en mai dernier avec ses chatons. Pour reprendre les termes du personnel, la boule de poils s’est rapidement montrée “détendue et amicale avec un côté un peu impertinent “. Pourtant, sa personnalité n’a séduit aucun des potentiels adoptants.

Au lieu de cela, la maman féline a vu ses petits la quitter un à un pour un nouveau foyer, la laissant finalement seule, toujours ignorée par les visiteurs du refuge de Virginie (États-Unis). La situation a ainsi duré pendant 5 longs mois. Une attente telle que Cinnamon a même reçu le statut peu enviable de la pensionnaire féline la plus ancienne de la MHF. L’avenir de la boule de poils ne s’annonçait donc pas sous les meilleurs auspices.

Et puis un jour, une famille s’est présentée et n’a pu résister au charme de Cinnamon. Cette dernière a donc fini par être adoptée. Contacté par Newsweek , un représentant du refuge a déclaré que la chatte s’est bien adaptée dans son nouveau foyer. Il ajoute également que ses nouveaux maîtres sont tellement épris d’elle qu’ils n’ont de cesse d’améliorer leur maison pour la rendre encore plus réconfortante pour leur petite compagne aux pattes de velours. Ils songent même à revenir au sein de la MHF, afin d’adopter un autre chat qui était l’ami de Cinnamon.

La bonne nouvelle a été annoncée par le refuge via une vidéo postée sur TikTok. On y voit alors une Cinnamon confortablement installée dans sa cage de transport . Elle y reçoit une ultime caresse d’un de ses bienfaiteurs, avant son départ pour le nouveau chapitre de sa vie qui s’annonce d’ores et déjà empli d’amour et d’attentions.

