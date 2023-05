Une chienne au grand cœur devient la mère de substitution d'une portée de 5 chatons orphelins

Kona adore les chatons, et c’est une chance que sa maîtresse en accueille régulièrement sous son toit. Dotée d’un fort instinct maternel, la chienne est devenue la mère idéale pour une portée de 5 félins, pour le plus grand bonheur de sa propriétaire.

5 chatons issus de 2 portées différentes ont fait leur arrivée chez Asa, une mère d’accueil pour félins basée à Arlington, aux États-Unis. Fred et Barney ont été trouvés dehors, et leur maman ne s’occupait plus d’eux. Betty, Pebbles et Bamm-Bamm, eux, ont été transférés d’un refuge partenaire, rapporte Love Meow.

Asa leur a fourni un espace confortable regorgeant de jouets et de couvertures chaudes. En un rien de temps, les 5 chatons ont repris des forces, ont commencé à sauter partout et à se chamailler les uns avec les autres. Tous se portaient à merveille !

Une chienne intriguée

Entretemps, le bruit de leur arrivée a attiré l’attention de Kona, chienne résidente du foyer d’accueil et grande fan de chatons. Celle-ci n’a pas pu contenir son excitation lorsqu’elle a remarqué qu’il y avait de nouveaux hôtes dans la maison. La chienne côtoie de nombreux chatons depuis de longues années, et même les plus timides d’entre eux ne peuvent résister à son amour.

La rencontre tant attendue n’a donc pas tardé à se dérouler, et ce jour-là, ce fut le coup de foudre immédiat. « Kona était tellement excitée », se souvient Asa. La chienne faisait le tour de leur parc en remuant la queue dans tous les sens. Les chatons, eux, ont considéré Kona comme leur nouvelle mère et ont rivalisé d’amour pour elle.

Une mère exemplaire

Aujourd’hui, Kona ne fait aucune différence entre tous ses bébés : elle leur donne tous les baisers et tous les câlins du monde. Les chatons adorent se blottir contre elle pour s’endormir, et ils y ont trouvé le meilleur des nids douillets. Chaque matin, la chienne se rend dans leur chambre, et les choie comme elle sait si bien le faire jusqu’à la fin de la journée, en répondant à tous leurs caprices.

Une chose est sûre : Asa n’aurait pas pu rêver d’une meilleure alliée que Kona. Grâce à elles, tous ces chatons démarrent la vie de la bonne patte !