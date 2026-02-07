Recueilli par une habitante après des semaines de miaulements plaintifs, un vieux chat malade est secouru malgré un "mur administratif"

Les cris de détresse d’un vieux chat ne sont pas passés inaperçus. Grâce à la vigilance et à la détermination d’une riveraine, une chaîne de solidarité s’est mise en place, malgré de nombreux obstacles, pour mettre fin au calvaire du félin.

Alertée par les miaulements plaintifs d’un chat sénior, une habitante du quartier Drapeau, à Dijon (21), a réussi à le mettre en sécurité chez elle. Malgré ses ressources limitées et bien qu’étant déjà propriétaire de 3 félins, elle n’a pas hésité à venir en aide à ce vieux matou très mal en point. “Je l’ai récupéré comme ça, il est venu, j’ai laissé la porte du garage ouverte”, raconte-t-elle à Actu Dijon .

Elle l’a hébergé et nourri tout en essayant de trouver de l’aide auprès des autorités. C’est toutefois là qu’elle s’est heurtée à un “mur administratif”. Elle a appelé, en vain, la police municipale, la mairie, la SPA et diverses associations. Les rares organisations qu’elle a réussi à joindre ont répondu qu’elles n’étaient pas en mesure d’intervenir.



Evelyne Boglione / Facebook

Seule l’association Combactive a accepté la mission. Elle est venue chercher le chat et l’a emmené chez le Dr Jean-Jacques Dentz à Talant. Le quadrupède ne pesait que 2,8 kilogrammes et souffrait d’un gros abcès infecté au visage. Malgré tout, le praticien a refusé de l'euthanasier. Il était bien décidé à tout tenter pour le sauver, d'autant plus que le chat lui-même s'accrochait courageusement à la vie avec le peu de forces qu'il lui restait. "Il est vivace, il est sociable, il a une volonté de manger", explique-t-il.

Le Dr Dentz a également constaté qu'il était identifié par tatouage. Grâce à cela, il a découvert que son patient s'appelle Janus, qu'il est âgé de 14 ans et qu'il est enregistré au nom d'une association l'ayant castré et relâché.

“Sa toute première nuit au chaud”

Janus continue de recevoir des soins, en attendant les résultats des analyses de sang qui devraient permettre d’évaluer sa santé rénale et hépatique.

L’équipe des Gros Minets, basée à Chevigny-Saint-Sauveur, a pris le relais et l’a confié à une famille d’accueil, celle d’une bénévole prénommée Alexandra. C’est ce que l’on apprend via un post partagé dans le groupe Facebook de cette association. Une publication porteuse de nouvelles rassurantes.



Evelyne Boglione / Facebook

L’auteure, Evelyne Boglione, y indique que Janus a été tondu, car de nombreux noeuds caractérisaient son pelage. “Ce soir, c’est sa toute première nuit au chaud depuis qu’il est né… depuis 14 ans. Pour la première fois, il découvre la douceur d’un foyer, peut-on lire dans ce post du 27 janvier. Nous ferons un point d’ici 48 heures avec le vétérinaire qui s’est occupé de lui à Talant afin de voir comment poursuivre au mieux ses soins.”

Evelyne Boglione / Facebook