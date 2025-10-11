Reconnaissante pour l’aide que cette femme lui apporte, une chatte errante décide de la remercier en lui présentant ses chatons (vidéo)

Tout le monde ne peut pas avoir la chance d’accueillir un chat dans sa maison, que ce soit pour des raisons de santé ou financières par exemple. Pourtant, il est toujours possible d’avoir “un chat d’extérieur”. Entendez par là un chat errant (voire plusieurs) que l’on pourrait aider. Emily Whitney a pris cette décision en aidant une chatte errante de son quartier. Petit à petit, un lien spécial s’est développé entre elles, jusqu’à ce que la boule de poils remercie sa bienfaitrice à sa façon : en lui présentant ses chatons.

Des allergies , des finances qui ne le permettent pas, face aux implications que représente l’adoption d’un chat, tout le monde ne peut pas forcément se le permettre. Néanmoins, l’amour des félins de ces personnes est tel, qu’elles décident de l’assouvir autrement. Et cela passe souvent par une main tendue vers les chats errants de leur quartier.

C’est ainsi qu’Emily Whitney a pris sous son aile une chatte écaille de tortue vivant à proximité de chez elle. Son aide passe essentiellement par de la nourriture, mais il est important pour la boule de poils. À tel point qu’un jour, elle a décidé de remercier son ange gardien en lui présentant son trésor le plus précieux : ses chatons. Un moment inoubliable pour la jeune femme qui a filmé la scène pour la partager avec sa communauté sur TikTok.



© @kittiegumdrops / TikTok

Suite à la publication de la vidéo et sa reprise par PetHelpful , nombreux ont été les internautes à réagir à cette scène si touchante. Certains d’entre eux témoignent leur émotion, quand d’autres suggèrent à Emily d’aller plus loin dans sa démarche en essayant de recueillir la maman chat et ses petits ou en contactant une association. En effet, les chatons pourraient ainsi trouver une famille aimante et la maman, à défaut de pouvoir devenir une chatte d’intérieur, pourrait être stérilisée à tout le moins.

Il est important de noter que, bien que ce geste soit bien moins engageant qu’une adoption, il doit être pris au sérieux. Ainsi, si vous commencez à aider les chats errants de votre quartier en leur donnant à manger par exemple, gardez en tête qu’ils dépendront en partie de vous et pourraient bien attendre vos prochaines visites avec impatience. Ne les décevez pas.

