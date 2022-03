Un chat devient la « nourrice » de l'unique survivant d'une portée née dans la rue

Cleo a vu le jour dans la rue avec ses frères et sœurs. Hélas, le chaton est l'unique survivant de sa portée. Après avoir été prise en charge par Shelby Thorbe, fondatrice de l'association Shelby's Kitten SafeHouse (Oregon, États-Unis), la petite boule de poils a fait la rencontre la plus importante de sa vie.

Au début du mois de mars 2022, Shelby Thorpe a reçu un appel faisant état d'un chaton errant et livré à lui-même. D'après Lovemeow, sa maman ne s'en occupait plus et toute sa fratrie avait succombé au sommeil éternel. Seule et tremblante de froid, la survivante a été installée au chaud chez Shelby, où elle a reçu les meilleurs soins possibles.

© Shelby Thorpe

Couverte de puces et victime d'une infection oculaire, le petit ange tombé du ciel – qui a été baptisé Cleo – a été chouchouté par sa bienfaitrice. Nettoyée, soignée et régulièrement nourrie au biberon, Cleo a repris du poil de la bête.

© Shelby Thorpe

Mais une scène particulière a marqué la bénévole : lorsque le chaton est arrivé dans sa caisse de transport, le chat de la maison – prénommé Polar – s'est approché et a regardé Cleo. Toutefois,le doux félin devait attendre encore un peu avant de pouvoir rencontrer officiellement la nouvelle arrivante.

© Shelby Thorpe

Un accueil chaleureux

Au fil du temps, la jeune chatte a commencé à se développer et à s'épanouir. Heureuse d'être au chaud et d'avoir le ventre plein, elle est devenue de plus en plus curieuse et a exploré son nouvel environnement avec enthousiasme. Pendant ce temps, Polar continuait de l'observer de loin.

© Shelby Thorpe

Une fois que la quarantaine de Cleo a été levée et que son état de santé s'est avéré impeccable, le chat adulte a pu se présenter. Polar a immédiatement pris la petite créature chétive sous son aile et a endossé le rôle de nourrice. Il la nettoie et reste constamment à ses côtés. « Polar prend ses devoirs de père très au sérieux », a confié Shelby.

© Shelby Thorpe

Cleo est comme sur un nuage chaque fois que son protecteur la dorlote. Elle aime se blottir contre lui et s'imprégner de tout son amour.

Le chaton a traversé des épreuves douloureuses, il a notamment perdu tous ses frères et sœurs. Mais aujourd'hui, il vit pleinement chaque jour qui s'offre à lui en compagnie de son âme sœur, qu'il considère comme un parent. Shelby a même l'impression que Cleo sourit quand elle dort, sachant qu'elle est en sécurité et aimée.

A lire aussi : Une chatte met bas dans un jardin et s'approche d'une famille pour quémander de l'aide

© Shelby Thorpe