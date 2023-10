Une femme tombe sous le charme d'une chatte de refuge sur le point de mettre bas (vidéo)

Stella et Norman, 2 adorables chats au pelage blanc et duveteux, ont fait leur arrivée dans un refuge des États-Unis il y a quelque temps. Beth Stern, mère d’accueil pour félins, est tombée sous leur charme et a décidé de leur offrir un cocon chaleureux dans sa maison.

Des chatons à foison

« Stella avait déjà eu des chatons dans le passé, et son ancienne famille avait décidé de les garder, explique Beth à Cole & Marmelade. Et devinez quoi ? Stella a de nouveau un ventre plein de bébés ! »

En réalité, Beth en a eu le cœur brisé. « S’il vous plaît, stérilisez vos animaux de compagnie. J’ai mal au cœur qu’elle doive à nouveau traverser cette épreuve. […] Son petit ami, Norman, est en sécurité chez l’une de mes amies jusqu’à ce que nous puissions les réunir après qu’elle ait nourri ses bébés et qu’ils aient tous 2 été stérilisés. »

Beth a accompagné Stella à chaque instant, jusqu’au jour de sa mise bas. 3 boules de poils en parfaite santé ont pointé le bout de leurs truffes, et leur maman n’a cessé de s’occuper d’eux avec amour.

Papa est de retour

Puis, un mois et demi plus tard, Norman est arrivé chez Beth. Il a rencontré ses enfants pour la première fois et se comportait comme un bon père. Ses chatons appréciaient sa compagnie, mais les instincts de Stella l’ont rendue froide envers Norman. Elle avait juste besoin d’un peu de temps pour s’habituer à sa présence.

Norman et Stella ont alors mis en place une véritable garde partagée ! Le mâle passait souvent l’après-midi avec ses chatons, pendant que la maman faisait la sieste.

Quelques semaines plus tard, Norman a trouvé sa place dans une nouvelle famille, puis 2 de ses chatons - Popcorn et Cotton Ball Marshmallow - ont quitté le cocon, eux aussi.

Stella et Coco ont suivi le chemin. Cette dernière a rejoint un foyer où se trouvent un chien, ainsi que Breezy, un autre chaton accueilli par Beth il y a 2 ans. « Ta petite âme douce et gentille mettra des sourires sur tous les visages », a conclu Beth.