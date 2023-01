Que devient Bonsaï, le chaton né avec une malformation et sauvé par la détermination d'une bénévole ?

Un peu moins d’un an plus tôt, une association californienne prenait en charge un chaton extrêmement vulnérable, atteint d’une malformation congénitale et dont l’état de santé fluctuait constamment. Sa survie était loin d’être acquise, mais Bonsaï s’est accrochée à la vie. Qu’est-elle devenue ?

En mars 2022, nous vous racontions l’histoire de Bonsaï, chaton femelle très mal en point. La jeune chatte avait été secourue le mois précédent par Jacqueline « DeAmor » Santiago, fondatrice de Friends for Life Rescue Network à Los Angeles.

Trop petite pour son âge, née avec une fente labiale, elle avait connu un début de vie des plus difficiles. Jacqueline Santiago et les autres bénévoles de l’association l’avaient soignée 24 heures sur 24 pendant des jours. Elle semblait se porter mieux par moments, puis sa santé se dégradait subitement, notamment quand il avait fallu la placer en soins intensifs.

Il y avait également eu cette inquiétante période où Bonsaï avait cessé de s’alimenter et vomissait fréquemment.

Le chaton s’était toutefois montré très fort tout au long de ce pénible processus. Dans le même temps, l’équipe de Friends for Life Rescue Network n’avait épargné aucun effort pour sauver Bonsaï.

Les soins se sont poursuivis, et l’état du petit félin s’améliorait de jour en jour. A mesure qu’elle se sentait mieux, Bonsaï révélait son attachante personnalité. Elle continuait de gagner en énergie et devenait de plus en plus curieuse, joueuse et affectueuse. Ses longues sessions de ronronnement témoignaient à la fois de sa grande tendresse et de son bien-être croissant.

La nouvelle que tous attendaient

Sa fente labiale corrigée et son organisme devenu plus robuste, la jeune chatte pouvait être proposée à l’adoption. Entretemps, elle s’est liée d’amitié avec une autre chatte du refuge nommée Waverly.

En septembre, l’info qu’espéraient tous ceux qui suivaient l’histoire de Bonsaï a été annoncée par Friends for Life Rescue Network ; elle a été adoptée ! Un couple a, en effet, fait d’elle et de Waverly les nouveaux membres de sa famille.

Le lundi 23 janvier, 4 mois après l’adoption, l’association a donné des nouvelles du duo. « Bonsaï et Waverly se portent bien », peut-on lire dans la publication Facebook accompagnée de 2 magnifiques photos des chattes devenues grandes et majestueuses.