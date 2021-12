La protection des récifs coralliens, un enjeu majeur pour garantir la présence du poisson dans la gamelle de votre chat

Ce n'est pas un mythe : un grand nombre de nos amis félins sont incontestablement friands de poisson. En plus d'être savoureux, cet aliment apporte pléthore de nutriments indispensables à leur organisme. Mais la vie marine est menacée... L'une des raisons principales ? La destruction des récifs. Sensible à cette problématique, la marque Sheba® s'est engagée pour la protection de ces écosystèmes précieux, ainsi que l'amélioration de la vie des populations qui en dépendent. Elle tend à limiter son empreinte sur l'environnement. Plusieurs de ses produits sont issus de la pêche durable. Sheba® s'est engagée pour faire de notre planète un monde meilleur.

Thon, saumon, daurade, sardine... divers poissons ravissent les papilles délicates des chats. Toutefois, leur chair savoureuse ne comble pas uniquement le palais de nos fins gourmets. En plus d'offrir un réel plaisir culinaire, plusieurs de ces vertébrés aquatiques contiennent une myriade de nutriments essentiels à l'organisme de nos félins domestiques.

Les poissons gras, tels que le maquereau et le hareng, fournissent des protéines et de l'oméga 3. Ces ingrédients de choix permettent aussi à nos moustachus préférés d'obtenir une fourrure douce et soyeuse.

Quant aux poissons blancs, à l'instar de la sole et du cabillaud, ils sont également riches en protéines, mais pauvres en graisse. Ils s'inscrivent idéalement au menu d'un chat d'intérieur ou souffrant de problèmes de surpoids.

Il n'y a aucun doute : les habitants des fonds marins ont plus d'un atout dans leurs nageoires.

Une nouvelle gamme de produits issus de sources durables

Parce que Sheba® connaît bien les chats, elle ne cesse d'innover pour leur servir toujours plus de délices dans leur gamelle. Un large choix de recettes et de textures, en barquettes ou en sachets fraîcheurs, est proposé par la marque.

Les nouvelles gammes qui allient plaisir et nutrition comptent des filets (effilés de poulet ; poulet aux crevettes et aux poissons de l'océan ; poulet et thon), composés de véritables filets de viande et de poisson issu de la pêche durable.

Les soupes (au thon ou au poulet) constituent un complément alimentaire hydratant. Quant aux Creamy Snacks (saumon ; boeuf ; poulet), ils ne contiennent aucun colorant, arôme artificiel et sucre ajouté.

Une nouvelle gamme avec des ingrédients naturels, sans céréales ni conservateurs, sucres ou colorants artificiels ajoutés a également vu le jour : la gamme Nature's Collection. Le coffret « Terre et Mer » est élaboré à partir de saumon et de petits pois. Son homologue contient de la volaille, un autre aliment roi pour les chats.

Nos hôtes gourmands se lècheront les babines avec ces différents produits proposés, dont le poisson est issu de la pêche durable. Un choix fort, quand on sait que la vie marine est aujourd'hui en péril.

La protection des récifs : un enjeu majeur pour notre avenir

Les chats se délectent de poissons frais, certes, mais les poissons ont besoin de coraux pour se développer. 25 % d'entre eux, dont le thon, dépendent de ces structures naturelles. Or, d'ici 2043, 90 % des récifs tropicaux de notre planète bleue auront disparu, emportant avec eux un quart de la vie marine mondiale.

Cette catastrophe écologique affecte près de 500 millions de personnes qui en dépendent pour leur alimentation, leurs revenus ou encore la protection de leurs côtes.

Ce constat alarmiste, dressé par les scientifiques, pousse de plus en plus de consommateurs à choisir des marques responsables. C'est pourquoi, Sheba® ambitionne de générer un impact positif sur le monde, en aidant à restaurer les écosystèmes critiques des récifs coralliens qui sont menacés. La marque s'engage à offrir des repas à base d'aliments provenant de sources durables.

A lire aussi : La tendre amitié entre un centenaire et un chaton (vidéo)

Innovation culinaire et engagement environnemental tendent à garantir un avenir pourvu en poissons, notamment dans le rayon des aliments pour animaux de compagnie. De l'océan à l'écuelle du chat, chaque maillon de la chaîne compte pour Sheba®.