Privée de pizza, une petite chatte rousse exprime son mécontentement en boudant toute la journée (vidéo)

Comment un chat réagit-il lorsqu'on lui refuse quelque chose qu'il désire ? Pour Almond, la réponse est simple : elle boude. En effet, cette petite chatte rousse n’a vraiment pas apprécié de ne pas pouvoir goûter à la pizza de son humain et l’a fait savoir toute la journée.

Almond est une petite chatte rousse au caractère bien affirmé qui vit à Atlanta, en Géorgie (États-Unis), avec ses 2 frères félins, Cashie et Pistachio. Comme nous tous, la minette a ses préférences alimentaires et semble avoir un faible bien particulier : la pizza. Une gourmandise qui a d’ailleurs été au cœur d’une récente mésaventure...

Une journée entière passée à bouder

Dans une vidéo TikTok, Almond a fait rire des milliers d'internautes avec sa réaction particulièrement expressive après s'être vu refuser une part de pizza.

Face à une boîte ouverte posée sur les genoux d’un homme, la féline tente à plusieurs reprises de mettre la patte sur une part, malgré des avertissements répétés. Lorsqu'elle comprend qu'elle n'obtiendra finalement aucun morceau, la minette semble vivre ce refus comme une véritable trahison.

© @almondandcashie / TikTok

Selon son propriétaire, elle a alors passé le reste de la journée à bouder, ignorant sa famille, évitant ses endroits habituels et affichant un langage corporel sans équivoque : oreilles aplaties, queue agitée et regard mécontent.

Elle est même allée jusqu'à repousser un emballage posé près d'elle et à multiplier les petites bêtises pour manifester son agacement. Comme si cela ne suffisait pas, elle a ensuite été privée de sortie en raison d'un orage, ce qui n'a fait qu'accentuer sa mauvaise humeur !

« Ça doit être un truc de chat roux »

Cette scène pleine d'humour relayée par CatTime a beaucoup amusé les internautes qui ont multiplié les commentaires sous la vidéo. Certains ont lancé avec humour : « Oh, elle est furieuse ! » ou encore « Donnez-lui une pizza ! ».

D’autres y ont reconnu les réactions parfois théâtrales et obstinées de leurs propres chats. « Mon chat roux est tellement vindicatif quand il n'obtient pas ce qu'il veut », a écrit l’un d’eux, avant d’ajouter : « Ça doit être un truc de chat roux. »

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© @almondandcashie / TikTok

Une autre personne raconte même : « Mon chat tigré roux, Winston, doit être nourri à la demande, sinon gare aux morsures ! »

Face à cette avalanche de réactions, beaucoup semblent voir dans la colère d’Almond un trait de caractère typique des chats au pelage flamboyant. Stéréotype ou réalité, une chose est sûre : la minette a vécu une journée riche en contrariétés !

© @almondandcashie / TikTok

L’info Woopets - Que faire si mon chat réclame ma nourriture ?

Comme Almond avec sa pizza, certains chats peuvent se montrer très insistants lorsqu’ils voient leur humain manger. Pour éviter que cette habitude ne s’installe, voici quelques réflexes simples pour vous aider :