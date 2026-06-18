Pour forcer sa propriétaire à sortir de son lit, ce chat miaule quotidiennement avec acharnement en plein milieu de la nuit (vidéo)

Quand Baba décide qu’il est l’heure de se lever, inutile de discuter. Dans une vidéo amusante devenue virale, ce chat noir démontre qu’il maîtrise parfaitement l’art du réveil anticipé. Une scène dans laquelle de nombreux propriétaires de félins se reconnaîtront certainement…

Les parents de chats le savent bien : ce sont rarement eux qui décident du rythme de la maison. Ce sont plutôt ces petites altesses félines qui imposent leurs règles, leurs horaires et leurs exigences avec un aplomb décomplexé. En effet, nos minous se soucient peu de l’heure lorsqu’ils ont décidé que c’est le moment du petit-déjeuner, de jouer ou simplement de faire un câlin. La maîtresse de Baba, un superbe chat noir, en fait d’ailleurs l’expérience au quotidien comme en témoigne une de ses récentes vidéos sur Instagram.

Impossible de faire la grasse matinée…

Dans cette amusante publication, on trouve Baba, assis, parfaitement alerte sur le lit, pendant que son humaine reste encore blottie sous les couvertures. Le texte à l’écran annonce simplement : « Mon réveil : ». Et le « réveil » en question fixe intensément sa maîtresse endormie, en miaulant avec acharnement, comme s’il tentait de comprendre comment on peut encore dormir à une heure aussi manifestement inacceptable ! Tandis que sa maîtresse est bien décidée à prolonger sa grasse matinée, Baba semble, quant à lui, prendre son rôle de réveille-matin très au sérieux.

Et d’après la légende de la vidéo, ce n’est pas un cas isolé ! « Mon réveil est-il cassé ? », demande sa maîtresse en plaisantant. « Parce que j’ai beau le régler sur 7 h, il sonne systématiquement à 6 h… à 4 h… et même parfois à 3 h du matin ! »

« Le réveil le plus mignon »

Cette petite vidéo relayée par CatTime a suscité une avalanche de réactions pleines d’humour et de tendresse. Nombre de propriétaires de chats se sont notamment identifiés à la jeune femme et reconnaissent parfaitement ce comportement. « Il hurle littéralement : “Maman !” », s’amuse un internaute, tandis qu’un autre ajoute en plaisantant : « Bon sang, femme ! La petite panthère a parlé, lève-toi vite ! ».

D’autres commentateurs encore se sont plutôt laissé attendrir par les adorables miaulements de Baba. L’un d’eux s’est exclamé : « Le réveil le plus mignon. Je le câlinerais aussitôt. », soulignant à quel point il est difficile d’en vouloir à une boule de poils aussi attendrissante lorsqu’elle vous tire du sommeil.

Un autre a qualifié ces vocalises de « la plus belle chose qu'on puisse entendre le matin », tandis qu’un troisième les a décrites comme « le réveil le plus adorable qui soit ». Beaucoup ont d’ailleurs reconnu que si Baba était leur réveil quotidien, ils n’auraient sans doute aucune difficulté à se lever tôt. Pas sûr que cela fonctionne à tous les coups…

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© @babayaga_cat / Instagram

L’info Woopets – Que faire si votre chat vous réveille au milieu de la nuit ?

Si, comme Baba, votre chat vous réveille régulièrement au milieu de la nuit, il cherche souvent à obtenir de la nourriture, de l’attention ou un peu d’activité. Pour limiter ces réveils nocturnes :

Évitez de répondre à ses sollicitations : le nourrir ou le caresser lorsqu’il miaule risque de renforcer ce comportement ;

Encouragez-le à se dépenser en journée, notamment grâce à des séances de jeu en soirée ;

Donnez-lui son dernier repas avant le coucher pour limiter les demandes de nourriture au petit matin ;

Enrichissez son environnement avec des jouets, un arbre à chat ou des points d’observation ;

Maintenez une routine régulière pour les repas et les moments de jeu ;

Consultez un vétérinaire si ces réveils apparaissent soudainement ou s’accompagnent d’autres changements de comportement.

Avec un peu de patience et de constance, vous pourrez certainement convaincre votre petit félin que 3 heures du matin n’est décidément pas l’heure idéale pour commencer la journée…