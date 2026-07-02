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Sauvé de l'errance et passé par la fourrière, ce chat noir pensionnaire d'un refuge attend une « famille au grand cœur »


dans la catégorie Emotion

Recueilli après une période d’errance, Slurp espère aujourd’hui tourner définitivement la page en trouvant une famille prête à lui offrir patience et affection. Le refuge qui l’héberge lance un appel pour ce chat timide, alors que la période estivale fait craindre une nouvelle hausse des abandons et une saturation des places disponibles.

Illustration : "Sauvé de l'errance et passé par la fourrière, ce chat noir pensionnaire d'un refuge attend une « famille au grand cœur »"
© SPA d’Yvré-l’Évêque

Si l'on se fie à son nom, Slurp n'a pas sa langue dans sa poche. Ce magnifique chat à la robe noire est l'un des pensionnaires du refuge SPA d’Yvré-l’Évêque dans la Sarthe, à une poignée de kilomètres à l'est du Mans. Il attend qu'on lui trouve le foyer chaleureux qu'il mérite, rapporte Actu Le Mans.

Slurp n'était arrivé dans cette structure mainiote que depuis peu. Il avait été découvert errant et placé en fourrière avant son transfert.

Illustration de l'article : Sauvé de l'errance et passé par la fourrière, ce chat noir pensionnaire d'un refuge attend une « famille au grand cœur »
SPA d’Yvré-l’Évêque

Un chat non identifié, en quête de confiance et d'affection

Au moment de sa prise en charge, il ne portait pas de puce d'identification. Personne n'était venu le réclamer par la suite, et il a donc été décidé de le proposer à l'adoption.

A présent, il est grand temps pour lui de quitter le refuge SPA d’Yvré-l’Évêque pour découvrir sa maison pour toujours.

« Nous avons promis à notre beau Slurp qu’une famille au grand cœur viendrait prochainement lui rendre visite, une famille prête à s’investir pour attendrir sa timidité et lui faire comprendre que l’Humain est sympa finalement », confie Naïs Venanzi, la responsable du refuge, à Actu Le Mans.

La crainte du scénario des rentrées précédentes

Celle-ci espère ne pas revivre à la fin de l'été la situation alarmante qu'elle avait connue l'an dernier à la rentrée. Elle faisait alors part à ICI.fr de son désarroi face à l'incapacité du refuge à recueillir davantage d'animaux en raison du manque de places. Une saturation causée par un grand nombre d'abandons.

« C'est dramatique, ça n'arrête jamais. Tous les étés, on fait le même constat, on a l'impression que c'est pire que l'année précédente », déplorait-elle à ce moment-là.

Elle souhaite donc voir Slurp trouver un adoptant au plus vite et ses autres protégés suivre la même voie.

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