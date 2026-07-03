En faisant tomber un ventilateur, ce chat Maine Coon réveille son maître et fait fuir des cambrioleurs venus pour la voiture de sport

Grâce à l'intervention aussi inattendue qu'efficace de son Maine Coon, un propriétaire a échappé au cambriolage de son domicile et au vol de sa voiture. Réveillé à l'aube par le comportement inhabituel de son chat, il a mis les intrus en fuite avant qu'ils ne puissent emporter quoi que ce soit.

Le Maine Coon est souvent comparé à un chien, ce chat étant particulièrement sociable, facile à éduquer et attaché à sa famille. Celui dont il est question ici est allé encore plus loin en empruntant à nos amis canins une autre de leurs caractéristiques : il s'est mué en gardien.

Le félin appartient à Dylan Gautier, un YouTubeur partageant sur la plateforme sa passion pour l'automobile.

Le jeune homme habite près d'Angers (49). Début juin, très tôt le matin, il était endormi quand des individus se sont introduits chez lui. Les 3 cambrioleurs avaient manifestement l'intention de s'emparer de son véhicule, une puissante Audi RS7, puisqu'ils en cherchaient la clé, rapportait Ouest-France .

Ils avaient profité du fait que Dylan Gautier avait oublié de mettre l'alarme en marche la nuit précédente pour pénétrer dans la propriété.

Le chat devient chien de garde

Son chat, lui, était bel et bien réveillé. Le Maine Coon s'est mis à miauler fortement et de manière insistante, puis a fait tomber le ventilateur, qui a sorti son humain de son sommeil.

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Photo d'illustration

Le vacarme a dissuadé les voleurs de poursuivre leur forfait. Ils ont préféré quitter les lieux précipitamment, sans avoir eu le temps d'emporter le moindre objet.

En visionnant les images enregistrées par sa caméra de surveillance, Dylan Gautier a reconnu le véhicule à bord duquel les assaillants étaient arrivés ; il appartiendrait à un ami.

Il a signalé les faits aux gendarmes, qui ont ouvert une enquête.

L'info Woopets : pourquoi dit-on souvent que le Maine Coon est un « chat-chien » ?

Le Maine Coon est réputé pour son tempérament particulièrement sociable et sa loyauté fortement marquée à l'égard de sa famille. Curieux, il suit volontiers ses humains dans leurs déplacements, peut apprendre quelques ordres simples et apprécie souvent les jeux interactifs, des traits qui lui valent d'être régulièrement comparé à un chien.

C'est aussi l'une des plus grandes races de chats domestiques. Un mâle adulte peut dépasser 8 kg et mesurer plus d'un mètre de long. Malgré son gabarit impressionnant, le Maine Coon est généralement décrit comme un gentil géant, calme et équilibré.