Privé des pattes avant mais heureux, ce chat roux a trouvé une façon émouvante de dire à sa maîtresse qu’il veut des câlins (vidéo)

Il lui manque ses 2 pattes avant, mais ce chat hors du commun ne manque ni de ressources, ni d’amour à donner. Véritable concentré de courage et de tendresse, Rex touche en plein cœur les internautes, qui sont des millions à suivre son quotidien inspirant.

Tout chez nos amis de compagnie est susceptible de nous émerveiller, à commencer par cette formidable capacité qu’ils ont à s’adapter à presque toutes les situations. Rex en est un parfait exemple.

Ce magnifique chat à l’épais pelage roux n’a que ses pattes arrière. De ses membres avant, il ne reste plus grand chose, mais cela ne l’empêche pas d’être un compagnon équilibré, épanoui et bien dans sa peau.



@rex2paws / TikTok

D’après sa propriétaire, il a quasiment toujours vécu sans pattes avant, qu’il avait perdues alors qu’il n’était encore qu’un tout petit chat. Il avait manifestement souffert de gelures sévères durant sa jeunesse, ayant donné lieu à la double amputation. Il présentait déjà ce handicap quand sa maîtresse l’avait adopté.

Rex a donc eu tout le temps de s’adapter à sa condition et de la surmonter en développant ses propres techniques pour se déplacer, garder l’équilibre, jouer et s’adonner à toutes les autres activités typiquement félines.

Rien n’arrête Rex !

Il mène une vie heureuse aux côtés de son humaine, à laquelle il est extrêmement attaché. Affectueux à souhait, il adore recevoir des câlins de sa part et a une façon bien à lui et particulièrement émouvante de lui en réclamer. Il le fait en se mettant face à elle et en agitant ce qu’il lui reste de ses pattes avant. C’est ce que l’on peut voir dans la vidéo ci-dessous, postée le 22 août 2025 sur le compte TikTok qui lui est consacré, “@rex2paws”, où elle a généré 7,5 millions de vues, et relayée par Parade Pets .

Son attitude est très touchante, tout en forçant l’admiration. C’est aussi ce que l’on ressent quand on le voit franchir divers obstacles au quotidien, comme dans cette autre vidéo encore plus virale, puisqu’elle totalise 26,2 millions de vues. On y voit Rex descendre les marches pour accéder à la cour en procédant en marche arrière :

A lire aussi : La propriétaire d'un Maine Coon profite du moment où elle lui donne des friandises pour montrer à quel point il est gigantesque (vidéo)