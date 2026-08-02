Prendre un chat par la peau du cou l'apaise car cela lui rappelle sa mère : vrai ou faux ?

On entend souvent que saisir un chat par la peau du cou le calme, parce que sa mère le transportait ainsi lorsqu'il était chaton. Pourtant, les connaissances actuelles sur le comportement félin racontent une tout autre histoire ! Chez le chat adulte, cette technique, appelée scruffing, est aujourd'hui largement déconseillée. Explications.

Pour calmer votre chat, vous a-t-on déjà donné le conseil de le soulever par la peau du cou comme le ferait sa mère ? Alors, oui, une chatte transporte ses chatons par la peau du cou. Mais ce qui est adapté à un tout petit chaton ne l’est pas forcément pour un chat adulte. Dans les premières semaines de vie, un bébé chat possède un réflexe qui le pousse à rester immobile lorsqu’il est porté ainsi, ce qui facilite son déplacement par sa maman. En grandissant, ce réflexe qui n'a rien à voir avec le bien-être disparaît, et un chat adulte ne vivra pas du tout cette manipulation de la même manière...

Un chat immobile n’est pas forcément un chat apaisé

Contrairement à une idée encore répandue, porter un chat adulte par la peau du cou n’est pas un geste anodin. Cette pratique, appelée scruffing, consiste à saisir un petit félin par la peau de la nuque. Même si cette zone semble souple, elle n’est pas conçue pour supporter le poids du corps d’un chat adulte. En le soulevant ainsi, on exerce donc une pression importante sur sa peau et ses tissus, ce qui peut provoquer de l’inconfort, des tensions ou des douleurs.

Si certains chats ne se débattent pas et restent parfaitement immobiles, cela ne signifie pas pour autant qu’ils apprécient la situation ! Cette réaction peut en effet correspondre à une inhibition comportementale : face à une situation perçue comme menaçante, le chat se fige et limite ses mouvements. Cette immobilité est parfois interprétée à tort comme un signe de calme, alors qu’elle peut traduire du stress ou une perte de contrôle. Votre chat peut ainsi ressentir de l’angoisse, perdre confiance dans les manipulations humaines et, si le geste est répété, développer des réactions d’évitement, de fuite ou d’agressivité. Dans certains cas, des expériences répétées de manipulations vécues comme menaçantes peuvent en effet contribuer à une détresse acquise, où le chat anticipe négativement les interactions futures.

Pourquoi le scruffing est aujourd’hui déconseillé

Vous l’aurez compris, saisir un chat adulte par la peau du cou est aujourd’hui déconseillé, car cela ne constitue pas une méthode de contention vétérinaire respectueuse (ni toujours efficace !). Même si certains petits félins semblent se calmer lorsqu’ils sont immobilisés de cette façon, cette réaction peut en réalité augmenter leur anxiété, fragiliser la confiance qu’ils accordent à l’humain et rendre les soins ou les manipulations futures plus difficiles.

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Si vous devez empêcher votre boule de poils de bouger, vous devez aussi penser à réduire son stress et à favoriser sa coopération. Les approches actuelles privilégient ainsi des gestes plus doux : soutenir le corps du chat plutôt que le suspendre par la peau du cou, utiliser une contention adaptée lorsque cela est nécessaire et rester attentif à ses signaux d’inconfort, comme les oreilles plaquées en arrière, l’agitation, les tentatives de fuite ou les pupilles dilatées. Lorsque cela est possible, préparer les manipulations grâce à des apprentissages positifs permet également au chat de vivre les soins de manière plus sereine.

En conclusion, la peau du cou n’est donc pas un « bouton magique » qui apaise votre petit compagnon. Pour qu’il soit plus détendu et plus confiant, mieux vaut rechercher sa coopération plutôt que son immobilisation contrainte.

L’info Woopets – Que faire si je dois immobiliser mon chat ?

Dans certains cas (soins, transport…), il peut être nécessaire que votre petit moustachu ne bouge pas. Mais que faire s’il n’est pas coopératif ? Voici des alternatives plus douces que la prise par la peau du cou, afin de limiter son stress tout en préservant sa confiance :