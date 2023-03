La vidéo surprenante d'une chatte tenant à porter son chaton par le cou alors qu'il n'est plus si petit que cela

PSA: This is how mama cat moves her kittens and its normal. She does not need my help or is she hurting her kitten! #foryoupage #fosteringsaveslives #adoptdontshop #fosterkittensoftiktok #fosterkittens #kittensoftiktok #fypp #foryoupage????

A lire aussi : Coupe du Monde de football : un chat sympathise avec les joueurs anglais, l'un d'eux promet de l'adopter