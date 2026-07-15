Contrairement à d'autres animaux, ces 4 chats observent les feux d'artifice avec calme, l'un d'eux manque de s'endormir (vidéo)

Alors que les feux d’artifice du 4 juillet font souvent trembler les animaux, ces 4 chats de West Hollywood ont été les protagonistes d'une scène pour le moins inattendue. Installés aux premières loges, Steve, Mac, Vinny et Lana ont observé le spectacle sans la moindre panique… L'un d'eux semblait même prêt à s’endormir.

La ville de West Hollywood, dans le comté de Los Angeles en Californie (Etats-Unis), est connue pour être particulièrement animée. On pouvait donc s'attendre à ce que les festivités liées au 250e anniversaire de la déclaration d'indépendance des Etats-Unis y soient grandioses, et c'est effectivement ce qui s'est produit.

Les feux d'artifice, tous aussi spectaculaires les uns que les autres, se sont succédé le soir du 4 juillet 2026, et pour en profiter pleinement, la famille d'un quatuor de chats s'est installée sur le toit durant tout le show.



@orangeboysofweho / TikTok

Les félins en question répondent aux noms de Steve, Mac, Vinny et Lana. Ils se partagent la vedette du compte TikTok « @orangeboysofweho », où leur vie quotidienne est suivie par 75 000 followers.

Les 4 amis à vibrisses étaient, eux aussi, sur le toit-terrasse en compagnie de leurs humains, là où la plupart des animaux auraient préféré être à l'abri du bruit et des lumières intenses des feux d'artifices. Ces derniers donnent effectivement lieu à des moments d'angoisse, vers de terreur chez bon nombre de chats et de chiens. Dans certains cas, leur peur est telle qu'ils s'échappent et disparaissent.

Même pas peur !

Ce n'était donc pas le cas pour Steve, Mac, Vinny et Lana. Pendant que le spectacle pyrotechnique s'élevait dans le ciel, ces chats restaient tranquillement assis ou couchés. L'un d'eux a même bien failli s'assoupir.

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@orangeboysofweho / TikTok

Il en faut bien plus pour impressionner cette joyeuse bande de félins qui semblent baigner dans l'insouciance et la tranquillité.

Voici la vidéo, relayée par Parade Pets , montrant leur surprenante réaction face aux feux d'artifice :

Steve, Mac, Vinny et Lana ont montré qu’ils n’étaient pas du genre à se laisser perturber facilement. Leur sérénité face à un événement qui inquiète tant d’animaux rappelle que chaque félin possède sa propre personnalité et ses propres réactions face à l’inconnu.