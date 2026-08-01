Une femme sauve un chaton borgne, son Bulldog décide qu’il faut l’adopter et s’autoproclame grand frère (vidéo)

Alors qu’elle promenait son Bulldog lors d’une belle journée ensoleillée de juillet, une femme a trouvé un chaton noir dans un état alarmant. Le petit félin, âgé de quelques semaines seulement, arborait un œil gravement blessé et miaulait de désespoir. En plus de l’avoir sauvé et soigné, la bonne samaritaine en a fait un membre de la famille. Aujourd’hui, le rescapé se porte bien et a noué une relation unique avec le chien.

La vie de Biscotti a changé le 25 juillet 2025. Le chaton noir, âgé d’un mois à ce moment-là, miaulait désespérément sur les marches d’un parc. En plus d’être très maigre, il souffrait d’une grave blessure à l’œil.

Comme le rapporte Parade Pets, la promeneuse a installé le jeune félin chez elle et a commencé à le soigner. Alors qu’elle ne pensait pas le garder et envisageait de le confier à une nouvelle famille, une autre rencontre a bouleversé ses plans…

© @rigatoni.biscotti / TikTok (capture d'écran)

Un nouveau membre de la famille

Rigatoni, le Bulldog de la sauveuse, avait son mot à dire ! Après avoir rencontré le petit félin borgne, il a décidé d’en faire son meilleur ami pour la vie. Tout au long de sa convalescence, le gentil chien a soutenu le chaton et lui a apporté énormément de réconfort.

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Au fil du temps, le petit rescapé s’est rétabli. Aujourd’hui, il se porte à merveille… et vit toujours chez sa sauveuse ! En effet, on comprend qu’elle n’a pas eu à cœur de s’en séparer et a décidé de l’adopter, pour le plus grand bonheur de Rigatoni.

Désormais, le chat et le chien coulent des jours heureux patte dans la patte. Ils partagent de nombreuses activités ensemble, comme des jeux, des siestes ou encore des câlins. Ce sont les meilleurs amis au monde, qui étaient faits l’un pour l’autre !

Le conseil de Woopets : comment prendre soin d’un chat borgne ?

La perte d'un œil réduit le champ de vision de votre chat et complique l'évaluation des distances. Avec le temps, la plupart des félins apprennent à compenser grâce à leurs autres sens, comme l’ouïe et leur odorat.

À la maison, évitez si possible de modifier trop souvent la disposition des meubles. Un environnement stable permet à votre matou de conserver ses repères et de se déplacer en toute confiance. Nous vous conseillons également de l'approcher du côté où il voit pour éviter de le surprendre et favoriser des interactions sereines.

Si votre chat a perdu un œil à la suite d'une blessure ou d'une maladie, un suivi vétérinaire reste indispensable. Sa jolie prunelle restante doit être surveillée avec attention, car elle est désormais essentielle à son autonomie. Au moindre signe d'irritation, d'écoulement ou de changement de comportement, une consultation s'impose.

Les sorties en extérieur demandent tout autant une vigilance particulière. Un félin qui ne perçoit plus certains mouvements sur un côté peut être plus exposé aux dangers, notamment à proximité des routes. Un jardin sécurisé ou des promenades en harnais peuvent lui permettre de profiter de l'extérieur sans prendre de risques inutiles.

Enfin, comme tous les chats, votre félin borgne a besoin de jeux, d'attention et de stimulations variées. Son handicap ne l'empêche pas de courir, grimper ou partager des moments de complicité avec sa famille lorsque son environnement est adapté à ses besoins !