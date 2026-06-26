Alors qu'il voulait adopter un chien, ce jeune couple ramène finalement un chaton tigré de ses vacances (vidéo)

Isaac et Nilliana n’avaient pas prévu d’adopter un animal, encore moins pendant un voyage. Pourtant, leur rencontre avec Tiny, un adorable chaton découvert dans une location de vacances, a bouleversé leurs projets et les a conduits à accueillir un nouveau membre dans leur famille sans attendre.

Parfois, les plus belles histoires commencent par un imprévu. Isaac Carraro et sa femme, Nilliana, avaient par exemple prévu d’attendre avant d’adopter un animal de compagnie, notamment parce qu’ils voyageaient beaucoup en tant que jeunes mariés. Ils imaginaient même accueillir un chien plus tard. Mais une rencontre inattendue avec un tout petit chat a finalement bouleversé leurs plans. Touchés par cette petite boule de poils, ils ont finalement laissé parler leur cœur et ont choisi d'offrir à ce minou une nouvelle vie.

Un coup de cœur réciproque

Comme le rapporte CatTime, c’est lors d’un séjour en Arkansas (États-Unis), qu’Isaac et Nilliana ont fait cette rencontre décisive : celle de Tiny, un petit chaton tigré roux et blanc appartenant aux propriétaires de leur location de vacances.

© @carraromedia / Instagram

Pendant les 5 jours passés sur place, l’adorable boule de poils a commencé à les suivre partout, partageant peu à peu leur quotidien et créant un véritable lien avec le couple.

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Alors qu’ils avaient prévu d’attendre avant d’adopter un animal, notamment à cause de leurs nombreux voyages, les jeunes mariés ont été touchés par l’affection de Tiny. Ce qui n’était au départ qu’un moment de tendresse avec un petit chat de ferme s’est finalement transformé en une décision importante : en faire un nouveau membre de leur famille naissante.

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Une adoption imprévue

La veille de leur départ, Isaac et Nilliana ont donc contacté les propriétaires pour lui demander s'ils pouvaient adopter Tiny et l'emmener chez eux. À leur grande surprise, ils ont obtenu leur accord et sont donc rentrés à la maison avec un nouveau compagnon à 4 pattes.

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À son arrivée dans sa nouvelle demeure, Tiny a découvert un nouvel environnement et a reçu les premiers soins dont il avait besoin, notamment un bon bain pour le débarrasser de ses puces.

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Isaac a admis que cette adoption n'était absolument pas prévue. « Nous ne nous attendions pas à rentrer avec un chat », a-t-il confié. Pourtant, cette petite boule de poils décrite par ses maîtres comme « facile à vivre et irrésistible » semble avoir facilement trouvé sa place au sein de son nouveau foyer. Il semblerait qu'il est parfois tout simplement impossible d’aller contre le destin...