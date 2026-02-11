Après avoir enterré sa chatte âgée, il découvre son jeune congénère endeuillé couché des heures sur la terre fraîche

Lorsqu’un compagnon à 4 pattes s’éteint, le vide qu’il laisse peut toucher toute la maisonnée, humains comme animaux. C’est ce que Jake Fitz a découvert en observant le geste poignant de son jeune chat Franklin, peu après la perte de son aînée Sweet Pea.

Perdre un animal de compagnie est une épreuve longue et difficile à surmonter pour les membres de sa famille, surtout lorsqu’il a partagé une grande partie de leur vie. Jake Fitz a vécu cette douleur avec sa chatte Sweet Pea, qui a été à ses côtés pendant la moitié de son existence.

A 18 ans, Sweet Pea était à la fin de son passage en ce bas monde, et son propriétaire savait que le moment inévitable approchait. Pourtant, même dans ses derniers jours, la chatte montrait une vitalité surprenante. Malgré les apparences, elle continuait de se lever et de se déplacer, donnant l’illusion qu’elle n’avait pas encore abdiqué.

Récemment, en constatant que son état se dégradait, Jak Fitz l’a emmenée chez le vétérinaire afin de la faire euthanasier, mais sa demande a été refusée. Moins de 24 heures plus tard, Sweet Pea s’est éteinte paisiblement dans son sommeil, non sans avoir offert à son propriétaire un dernier instant de sérénité et d’amour partagé. Après ses adieux, il l’a enterrée dans le jardin, espérant y trouver un peu de réconfort.

A ce moment-là, il était loin de se douter qu’il n’était pas le seul à ressentir le vide incommensurable laissé par Sweet Pea. Franklin, le jeune chat roux de la maison, semblait lui aussi éprouver un profond chagrin.

Jake Fitz l’a vu s’allonger sur la tombe de sa compagne, y restant des heures, comme pour lui rendre hommage et partager sa peine. Emu, il a capturé ce moment et a partagé la photo sur le réseau social Reddit, où elle a touché des milliers d’internautes.

Un cliché relayé par Newsweek et que voici :



Jake Fitz / Reddit

Un lien au-delà de la vie

Franklin et Sweet Pea partageaient une relation particulière. Le jeune chat la suivait partout, essayant de jouer avec elle malgré la diminution de ses facultés visuelles. Sweet Pea, de son côté, restait souvent distante, mais autorisait parfois son congénère à s’endormir à ses côtés, démontrant ainsi une affection subtile, mais bien réelle.

En se posant sur sa tombe, Franklin a, en quelque sorte, honoré cette connexion silencieuse mais profonde qui existait entre lui et son aînée.

Même si, d’après Jake Fitz, le chat n’est plus revenu à l’endroit où Sweet Pea est inhumée, son geste l’a profondément marqué et ému.