Pourquoi votre chat trempe-t-il sa patte dans l'eau avant de boire ?

Votre chat met-il sa patte dans l’eau avant de boire ? Ce comportement fréquent chez certains félins peut s’expliquer par plusieurs mécanismes : difficulté à voir juste sous son museau, sensibilité des vibrisses ou simple besoin d’explorer. On vous en dit plus dans cet article.

Nos amis à moustaches ont parfois de drôles de rituels. Avez-vous déjà remarqué que certains d’entre eux ont l’habitude de plonger leur patte dans l’eau avant de boire ? Mais pourquoi diable font-ils cela ? Si ce geste amusant ressemble beaucoup à un jeu, il pourrait avoir plusieurs explications liées à la façon dont les chats perçoivent leur environnement.

La patte, un outil pour mieux comprendre son environnement

Pour votre chat, une patte ne sert pas uniquement à se déplacer : c’est aussi un véritable outil d’exploration. En raison de son angle mort visuel situé juste sous son museau, votre petit compagnon ne voit pas toujours clairement ce qui se trouve à quelques centimètres de lui. Sa vision est surtout adaptée à la détection des mouvements et à l’observation de ce qui se passe autour de lui, mais elle est moins précise pour les objets très proches.

Avant de boire, certains chats utilisent donc leur patte pour « tester » leur eau et procéder à une véritable évaluation de la profondeur. Grâce à leur proprioception tactile, c’est-à-dire leur capacité à percevoir les sensations et la position de leur corps grâce au toucher, ils peuvent recueillir de précieuses informations sur ce qui les entoure. Ce petit geste leur permettrait ainsi de vérifier le niveau de la gamelle, de repérer la présence d’un éventuel obstacle ou encore de s’assurer que la surface est stable avant d’approcher leur museau.

Ce comportement rappelle aussi les réflexes des chats qui explorent une flaque, un ruisseau ou une autre étendue d’eau lors de leurs sorties : un coup de patte suffit à recueillir des informations sur leur environnement avant de s’y engager.

Bien sûr, tous les chats ne cherchent pas forcément à analyser leur eau avec autant de sérieux ! Certains sont simplement attirés par le mouvement, les reflets ou la sensation de l’eau sur leur coussinet.

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Une solution pour éviter la « fatigue des vibrisses »

Votre chat ne se contente pas de tremper sa patte dans sa gamelle d’eau, mais la lèche ensuite pour boire ? La raison pourrait aussi se trouver dans sa gamelle. Les vibrisses, ou moustaches du chat, ne sont pas de simples poils : elles sont de véritables capteurs sensoriels, capables de lui transmettre des informations précises sur son environnement, les distances ou les espaces qui l’entourent.

Certains chats peuvent être gênés lorsque leurs moustaches frottent constamment contre les bords d’un récipient trop étroit ou trop profond. Ce phénomène, souvent appelé « fatigue des vibrisses », reste discuté et ne concerne pas tous les félins, mais il pourrait expliquer pourquoi certains minous préfèrent éviter de plonger leur museau dans leur bol. Attraper quelques gouttes avec leur patte devient alors une alternative plus confortable pour boire sans solliciter leurs moustaches.

L’info Woopets – Comment encourager son chat à boire ?

On le sait, les chats sont de petits buveurs par nature, mais quelques ajustements simples peuvent les aider à s’hydrater davantage :