Ce chat étonnant réalise un sans faute dans ses pronostics de la Coupe du monde de football (vidéo)

Billy n’est pas un chat comme les autres. Le petit félin à la robe noire et blanche, qui vit en Irlande, a gagné en popularité sur les réseaux sociaux après avoir prédit avec exactitude les vainqueurs de 20 matchs de la Coupe du monde de football.

Ce matou, bientôt âgé de 2 ans, est devenu une véritable star des réseaux sociaux ! Comme le rapporte un article publié dans les colonnes du Parisien, Billy a prédit les vainqueurs de 20 matchs du Mondial de foot.

Dans des vidéos diffusées sur Instagram, on peut voir ses propriétaires – Linka Lin et Mark Kelly – lui présenter 2 drapeaux nationaux avant chaque rencontre. Puis, le matou choisit le vainqueur avec sa petite patte. Jusqu’à présent, il a réalisé un sans-faute !

© @billy_heartnose / Instagram (capture d'écran)

« Les gens interprètent les vidéos en ligne comme ils veulent bien sûr, mais nous sommes très heureux de procurer un tel sentiment de confiance et de sécurité en permettant de voir certains résultats en avant-première », ironise son adoptante, originaire de la ville irlandaise de Newry.

« Avec le temps, ce sera de plus en plus difficile d’y parvenir et les attentes seront plus élevées, mais je suis assez confiante sur le fait qu’il peut y faire face », ajoute-t-elle.

« Nous avons reçu beaucoup de messages adorables »

Pour la petite histoire, Billy a été adopté par le couple à l’âge de 3 mois auprès d’une association de protection animale. « On s’est vite rendu compte qu’il exprime très clairement ses besoins. Il communique par différents gestes et miaule pour nous faire savoir s’il veut quelque chose », confie Linka.

Désireux de développer son intelligence féline, le couple a commencé par lui faire des petits tests relayés ensuite sur les réseaux sociaux. Un jour, Linka et Mark lui ont par exemple demandé de choisir entre la meilleure nourriture entre la française et l'italienne. Le matou a alors tendu la patte vers le drapeau bleu, blanc, rouge.

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Lorsque la Coupe du monde de football a donné son premier coup de sifflet, ils ont eu l’idée de lui faire faire des pronostics à l’image du célèbre Paul le poulpe. « Les réactions en ligne sont très positives et encourageantes, et nous avons reçu beaucoup de messages adorables », conclut Linka.

Billy saura-t-il conserver son parcours sans faute ? Affaire à suivre !