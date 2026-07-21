Pourquoi votre chat prend-il autant de temps à enterrer ses selles ?

Vous pensiez que votre chat enterrait ses selles par simple souci de propreté ? Détrompez-vous : derrière ce petit rituel de litière se cache un vieux réflexe hérité de ses ancêtres sauvages.

Après avoir fait ses besoins, votre chat gratte, gratte encore, parfois avec un sérieux qui laisse penser qu’il s’est donné pour mission de réaménager entièrement sa litière. Pourtant, ce petit manège n’a rien à voir avec une envie de faire le ménage. Ce geste est en réalité une forme d’atavisme, un réflexe profondément ancré, hérité de ses ancêtres sauvages, qui continue de s'exprimer aujourd'hui.

Un réflexe de survie hérité du passé

Si votre chat s’applique autant à recouvrir ses besoins dans la litière, ce n’est pas uniquement parce qu’il serait un petit maniaque de la propreté. Ce geste cache en réalité un réflexe de survie hérité de ses ancêtres sauvages. Dans la nature, enfouir ses déjections permettait aux félins de masquer leurs odeurs et d’éviter d’attirer l’attention de prédateurs ou de rivaux. Les traces laissées par l’urine et les selles peuvent en effet révéler de nombreuses informations sur un animal, notamment son identité et sa présence sur un territoire.

Même si nos chats domestiques n’ont plus besoin de fuir les dangers de la vie sauvage, cet ancien comportement continue de faire partie de leur instinct. Dès leur plus jeune âge, les chatons apprennent d’ailleurs ce geste en observant leur mère, qui leur transmet naturellement cette habitude protectrice.

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La reconnaissance d’un statut hiérarchique

Le comportement d’élimination du chat ne se résume donc pas seulement à une question d’hygiène : il joue aussi un rôle dans sa communication avec son environnement. Lorsqu’il recouvre ses fèces, votre petit félin cherche à limiter les odeurs qui pourraient le rendre repérable, dans une logique de prévention de la prédation. Mais ce geste peut également avoir une dimension sociale. Face à un individu considéré comme plus important dans son environnement, enterrer ses traces peut être une façon d’éviter la confrontation et de montrer qu’il ne représente pas une menace.

À l’inverse, certains chats peuvent aussi laisser leurs déjections visibles, pas par manque de bonnes manières, mais pour marquer leur territoire et affirmer leur statut hiérarchique. Dans certains cas, c’est notamment une façon de faire passer un message à son maître. Lorsqu'un minou se sent en position de « chef » à la maison (souvent parce que tous ses désirs sont exaucés sans limite…), il peut utiliser ses déjections comme un véritable moyen de communication. Ainsi, en laissant ses selles bien visibles, sans les recouvrir, il affirme en quelque sorte : « Ici, c'est chez moi ! ». Certains vont même jusqu'à faire leurs besoins sur un meuble ou en hauteur pour que leur odeur se diffuse davantage. Un comportement déroutant pour nous, mais qui constitue un véritable moyen de communication chez le chat.

Chez nos petits compagnons à moustaches, ces comportements n’ont donc pas grand-chose à voir avec la propreté et témoignent davantage d’un langage instinctif où les odeurs et les habitudes de litière jouent un rôle essentiel.