Des chats malicieux simulent une bagarre pour obtenir des friandises, mais leur maîtresse n’est pas dupe (vidéo)

Ces 2 minous étaient persuadés d’avoir trouvé la technique parfaite pour gagner des friandises : simuler une bagarre… Pas vraiment convaincants, ils ont surtout amusé leur maîtresse et les internautes !

Que ne feraient certains chats pour obtenir des friandises… Les 2 petits félins dont il est question ici pensaient avoir monté le plan parfait pour convaincre leur maîtresse. Hélas, celui-ci était loin d’être discret et leur maman ne s’est pas laissé berner. La scène capturée en vidéo avant d’être partagée sur TikTok a toutefois eu le mérite de bien faire rire tout le monde !

Une stratégie bien rodée…

Mais alors, comment les 2 minous ont voulu s’y prendre ? Ces 2 petits filous avaient parfaitement compris que leur maîtresse intervenait à chaque fois qu’ils se bagarraient et que cela se soldait par une distribution de friandises lorsqu’ils retrouvaient leur calme. Alors quoi de plus simple que de simuler une fausse dispute pour déclencher la distribution magique ?

© @ginger.cat515 / TikTok

Ce plan malin aurait pu fonctionner, si les 2 protagonistes avaient été plus convaincants : pas de feulement, pas de cris, rien qui ressemble à une vraie tension… Comme on peut le voir dans la vidéo immortalisant la scène, celle-ci ressemblait plutôt à une sorte de chorégraphie maladroite.

Leur maîtresse, amusée, a même imaginé leur pensée du moment : « Toujours pas de friandises ?! » Une tentative ratée, mais tellement drôle qu’on leur pardonne presque leur manque de talent dramatique.

Une fausse bagarre qui fait le buzz

Relayée par PawNation, la vidéo de ces 2 petits malins a rapidement enflammé les réseaux sociaux, déclenchant un flot de réactions aussi drôles qu’imaginatives autour de leur tentative (à peine crédible) de manipuler leur humaine pour obtenir des friandises.

Très vite, les internautes se sont pris au jeu, entre ceux qui ont souligné leur jeu d’acteur peu convaincant et ceux qui, au contraire, ont salué leur synchronisation : « Je leur donnerais des friandises pour leur coordination », a commenté quelqu’un, avant que la maîtresse des 2 boules de poils, totalement dans l’ambiance, lui réponde : « Pas vrai ? C'est digne d'une médaille d'or olympique pour une recherche de friandises synchronisée ! ».

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© @ginger.cat515 / TikTok

Dans les commentaires, les blagues ont continué à s’enchaîner, certains réclamant carrément un Oscar pour les 2 félins, d’autres imaginant un véritable entraînement stratégique derrière leurs gestes…

Et même si la supercherie reste assez peu convaincante, tout le monde semble d’accord sur un point : ces chats ont parfaitement réussi leur mission principale, faire rire Internet !