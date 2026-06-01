Pourquoi votre chat gratte-t-il le sol ou le mur juste à côté de son bac à litière ?

Votre chat gratte frénétiquement le sol ou le mur juste à côté de sa litière ? Il ne s’agit ni d’un caprice ni d’une « bizarrerie » féline ! En effet, ce comportement traduit souvent un inconfort. Taille du bac, texture du substrat, emplacement… Plusieurs raisons peuvent expliquer son geste. Les connaître permet de mieux comprendre votre fidèle compagnon aux pattes de velours et d’améliorer son bien-être. Découvrez nos explications et nos conseils dans cet article.

Dans la nature, les chats enterrent leurs déjections pour masquer leurs odeurs et éviter d’attirer des prédateurs ou des rivaux. Cet instinct reste profondément ancré chez nos petits moustachus, qui égayent quotidiennement notre vie. Après avoir uriné et réglé leur grosse commission, ils grattent normalement la litière pour recouvrir leurs besoins.

Mais certains matous semblent « rater » leur cible. Ils grattent le sol devant leur bac, le rebord ou encore le mur. Pourquoi ?

Le bac à litière n’est pas adapté

L’une des causes les plus fréquentes concerne la taille de ses « toilettes personnelles ». De nombreux bacs vendus en animalerie ou en grande surface sont trop étroits pour permettre à votre chat de se tourner confortablement. Puisqu’il manque d’espace pour gratter correctement la litière, il reporte son comportement sur les surfaces voisines.

Pour assurer le confort et le bien-être de votre félin, nous vous recommandons de choisir un bac à litière mesurant au moins une fois et demie la longueur de votre animal (queue comprise). Les grandes races, comme les Maine Coons, ont généralement besoin d’un modèle XXL.

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À noter que les bacs fermés ont tendance à aggraver le problème. Trop étroits ou mal ventilés, ils peuvent donner à votre boule de poils une sensation d’enfermement et limiter ses mouvements.

Il n’apprécie pas sa litière

Les chats sont des animaux sensibles, notamment sous les coussinets. Une texture désagréable peut provoquer une véritable aversion ! Certains matous n’aiment pas marcher sur des granulés trop gros, poussiéreux, parfumés ou trop « agressifs » pour leurs petites pattes. Ils peuvent alors faire leurs besoins au bon endroit, mais évitent autant que possible le contact avec la litière elle-même, raison pour laquelle ils grattent ailleurs.

Un changement soudain de marque de litière ou de composition peut suffire à déclencher ce comportement chez votre petit félin !

Sa litière est sale

Votre petit compagnon aux longues moustaches est un animal très à cheval sur la propreté. Une litière mal entretenue et sale peut vite devenir une source de rejet. Certains félins refusent catégoriquement de poser les pattes dans un bac souillé et expriment leur inconfort en grattant autour.

Nous vous invitons à ramasser quotidiennement les déjections de votre chat et à effectuer un nettoyage de fond au moins une fois par semaine.

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L’emplacement de son bac ne lui convient pas

Eh oui, même le lieu où se trouvent les toilettes personnelles de votre chat joue un rôle majeur ! Installé près d’un lave-linge, dans un passage très fréquenté ou dans un endroit bruyant, son bac peut devenir anxiogène. Votre matou reste alors sur ses gardes et adopte des comportements inhabituels liés au stress.

Votre chat souffre d’un problème de santé

Si ce comportement de grattage apparaît soudainement ou s’accompagne d’autres signes anormaux (besoins en dehors de la litière, perte d’appétit, miaulements excessifs notamment lors des éliminations…), veuillez prendre contact avec votre vétérinaire pour vérifier qu’aucune affection n’a pointé le bout de son museau.