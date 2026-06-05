Pourquoi votre chat noie-t-il ses jouets dans sa gamelle d'eau ?

Vous est-il déjà arrivé de retrouver les jouets de votre chat trempés dans sa gamelle d’eau sans comprendre pourquoi ? Ce comportement, aussi étrange qu’amusant, s’explique en réalité par un instinct hérité de ses ancêtres sauvages. Il s’agit d’un réflexe de prédateur lié à la chasse et à la protection de ses « prises ». L’explication dans cet article.

Lorsqu’on vit avec un chat, les occasions d’observer des comportements intrigants ne manquent pas ! Entre leurs positions improbables pour dormir et leur manière d’ouvrir la bouche pour sentir une odeur, on trouve également leur habitude de déposer leurs jouets dans leur gamelle d’eau ou de croquettes. Mais pourquoi font-ils cela ? Aussi surprenant que cela paraisse, ce comportement est assez répandu chez nos petits félins et s’explique par plusieurs mécanismes bien ancrés dans leur nature.

Un réflexe de prédateur

Si vous retrouvez régulièrement des jouets dans la gamelle d’eau ou de croquettes de votre chat, rassurez-vous : votre boule de poils n’a rien d’étrange. Ce réflexe est avant tout lié à son comportement prédateur et à ses instincts naturels.

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Dans la nature, le chat transporte parfois ses proies pour les mettre en sécurité. Cet instinct de cache lui permet de préserver une ressource précieuse et d’éviter qu’elle ne soit repérée ou volée par d’autres animaux. À la maison, ce réflexe persiste. Le jouet est alors assimilé à une proie, tandis que la gamelle, lieu central de son territoire, représente un endroit sûr.

Déposer un objet dans sa gamelle relève ainsi d’une forme de protection de ressource. Certains spécialistes avancent également que le fait de placer une « proie » dans l’eau pourrait jouer un rôle de masque olfactif : en atténuant son odeur, le chat la rendrait moins détectable par d’éventuels concurrents. Il s’agit donc d’un comportement hérité de ses ancêtres sauvages qui continue de s’exprimer même dans le confort de votre foyer.

Et si c’était tout simplement un jeu ?

Au-delà de la stratégie digne des plus grands chasseurs, il y a parfois une explication beaucoup plus simple à ce comportement : votre chat s’amuse ! Curieux de nature, il adore expérimenter son environnement. Laisser tomber un jouet dans sa gamelle d’eau peut être une façon de tester ce qui se passe (bruit de l’objet qui tombe, mouvements de l’eau, votre réaction lorsqu’il recommence pour la troisième fois de la journée…).

Certains chats ont aussi un lien particulier avec leurs jouets préférés. Un peu comme un enfant avec son doudou, ils les considèrent comme des objets importants. Les déposer près de la nourriture ou de l’eau peut alors être une manière de rassembler, dans un même endroit rassurant, tout ce qui compte à leurs yeux.

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N’oublions pas non plus que la gamelle est un lieu riche en odeurs familières. En y déposant son jouet, votre petit félin peut simplement chercher à l’intégrer davantage à son univers et à renforcer son sentiment de sécurité sur son territoire.

Au final, pas de quoi s’inquiéter si vous repêchez régulièrement une souris en peluche dans son bol d’eau. Votre minou exprime simplement son instinct de chasse, de jeu ou de gestion du territoire avec une logique qui n’appartient décidément qu’aux félins !