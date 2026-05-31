Pourquoi votre chat ouvre-t-il la bouche après avoir reniflé une odeur ?

Votre chat renifle une odeur, s’arrête, puis reste la bouche entrouverte, comme figé. Une scène particulièrement étrange ? Pas vraiment. Derrière cette « grimace féline » se cache en réalité un super-pouvoir sensoriel souvent méconnu. On vous éclaire sur ce comportement parfois déroutant pour les maîtres.

Si votre chat vient de renifler un endroit, un objet ou une odeur un peu forte, et qu’il se fige, la bouche entrouverte, l’air un peu bizarre : pas de panique ! Il ne juge ni votre maison, ni vos chaussettes. Cette petite « grimace » apparaît souvent face à des odeurs intenses ou nouvelles (urine, objets inconnus, textiles…) et ne traduit absolument pas une moue de dégoût. En réalité, votre minou est juste en train d’analyser l’odeur très finement grâce à un sens olfactif ultra performant. Un drôle de moment à voir, mais totalement normal chez le chat !

Un moyen de décrypter plus finement les odeurs

Quand votre chat renifle quelque chose d’intéressant puis reste immobile, la bouche entrouverte, il est en pleine analyse sensorielle. Ce comportement connu sous le nom de « réponse de Flehmen » sert à activer un outil très spécial situé dans son palais, l’organe voméronasal (ou organe de Jacobson).

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En ouvrant légèrement la bouche, le chat aspire l’air et dirige les molécules odorantes vers ce « second nez », bien plus spécialisé que la truffe classique pour certaines informations chimiques. À ce moment-là, il ne se contente pas de sentir : il « goûte » littéralement l’odeur pour en extraire des messages invisibles, notamment les phéromones laissées par d’autres animaux, dans le cadre de la communication chimique.

Ces signaux peuvent lui indiquer beaucoup de choses comme le passage d’un congénère, la présence d’un territoire marqué, ou encore des informations liées à l’état émotionnel ou reproducteur d’un autre chat.

Ce petit temps d’arrêt, parfois un peu étrange à observer, correspond donc à une concentration maximale. Votre petit moustachu est tout simplement en train de décoder son environnement avec une finesse que notre nez humain est incapable d’imaginer.

L’info Woopets – Quand s’inquiéter quand un chat reste la bouche ouverte ?

La réponse de Flehmen est un comportement parfaitement normal chez le chat, qui peut parfois prêter à confusion. Mais attention : certains signes ressemblent à cette « grimace » et doivent en fait vous alerter sur un problème :

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Si votre chat halète avec la bouche ouverte (comme un chien) ;

S’il respire bouche ouverte de façon prolongée ;

S’il semble faire un effort pour respirer (thorax ou ventre qui se soulève fortement) ;

S’il paraît essoufflé, agité ou au contraire abattu en même temps que ces symptômes.

Dans ces situations, il est recommandé de consulter un vétérinaire sans attendre.