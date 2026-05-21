Pourquoi votre chat gratte-t-il le sol autour de sa gamelle ?

Avez-vous déjà observé cette situation ? Après avoir terminé son repas, votre chat se met à gratter frénétiquement le sol autour de sa gamelle, comme s’il essayait de recouvrir quelque chose d’invisible. Même confortablement installé dans votre petit nid douillet, votre compagnon félin conserve de nombreux comportements hérités de ses ancêtres sauvages. Explications.

Le fait de gratter autour de la gamelle est directement lié à l’action de cacher ou d’enfouir de la nourriture. Dans la nature, les félins ne mangent pas toujours l’intégralité de leurs proies en une seule fois. Ils peuvent tenter de recouvrir les restes avec de la terre, des feuilles ou du sable afin de les conserver pour plus tard.

Ce comportement permettait également aux ancêtres de nos moustachus préférés de masquer les odeurs. Une carcasse laissée à découvert pouvait attirer des prédateurs ou des concurrents. En enfouissant leur nourriture, ils réduisaient ainsi les risques d’être repérés.

Même si votre félin adoré vit aujourd’hui dans un environnement sécurisé, cet instinct demeure profondément ancré en lui. Des spécialistes du comportement animal soulignent que les chats domestiques conservent de nombreux réflexes liés à la survie, même lorsqu’ils n’en ont plus réellement besoin. Une étude publiée dans la revue Animal Cognition1 montre d’ailleurs que les comportements alimentaires félins restent fortement influencés par leurs instincts naturels.

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Une manière de gérer les odeurs

Pour rappel, le chat est un animal extrêmement sensible aux odeurs. Son odorat joue un rôle majeur dans sa perception du monde. Lorsqu’il gratte autour de sa gamelle, il peut chercher à neutraliser l’odeur de nourriture présente sur son lieu de vie.

Ce comportement s’observe particulièrement chez certains chats vivant avec d’autres animaux. Gratter autour de la nourriture peut devenir une manière de protéger une ressource ou de signaler un inconfort territorial.

Des recherches récentes sur les comportements d’enfouissement chez nos amis félins montrent qu’ils accordent une grande importance à la gestion olfactive de leur environnement. Une étude parue dans Applied Animal Behaviour Science2 a notamment observé que les chats enterrent davantage certains éléments odorants afin de limiter leur exposition dans l’espace commun.

Enfin, ajoutons que l’emplacement de la gamelle peut influencer ce comportement. Si la nourriture est placée trop près de la litière, dans un passage fréquenté ou dans un lieu stressant, votre animal peut ressentir le besoin de « camoufler » son repas.

Faut-il s’inquiéter de ce comportement ?

Dans la majorité des cas, vous n’avez pas à vous inquiéter. Gratter autour de la gamelle est un comportement normal chez le chat. Certains félins le font de manière occasionnelle, d’autres tous les jours. Cela dépend de leur tempérament, de leur environnement et même de leur histoire.

Toutefois, si ce comportement devient soudainement excessif ou s’accompagne d’autres signes inhabituels (perte d’appétit, anxiété, agressivité, isolement…), nous vous recommandons vivement d’en discuter avec votre vétérinaire, voire un comportementaliste félin. Un stress lié à l’environnement, un changement d’habitude ou une cohabitation difficile peuvent accentuer certains réflexes instinctifs.

Pour limiter ce geste, vous pouvez effectuer quelques ajustements simples comme :

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Éloigner sa gamelle de sa litière.

Choisir un endroit calme pour les repas.

Éviter les odeurs fortes autour de sa nourriture.

Proposer plusieurs petits repas dans la journée.

1 « Domestic cats (Felis catus) prefer freely available food over food that requires effort », Mikel M. Delgado, Brandon Sang Gyu Han, Melissa J. Bain, Animal Cognition, volume 25, p. 95-102, 2022.

2 « Burying and smelling – A comparative analysis of fecal and urinary elimination behaviors in neutered adult cats », Elisa Kefalás Trocon, Giovanne Ambrosio Ferreira, Gelson Genaro, Applied Animal Behaviour Science, volume 293, article n° 106859, 2025.